Gündemi sarsacak iddia: Selman, Suudi Başkonsolosu öldürecek

İngiltere'de yaşayan ünlü Suudi rejim muhalifi ve 'İslami Tecdid Partisi' lideri Muhammed Mesari, el-Cezire'nin İngilizce kanalında önemli iddialarda bulundu.

Dünya gündemini meşgul eden Cemal Kaşıkçı olayına dair televizyon kanallarına peş peşe açıklamalarda bulunan Mesari, Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın cinayeti örtbas etme çabasında olduğunu, bu kapsamda olayın şahitlerini bertaraf etmeyi hedeflediğini söyledi.

Suikastçı ekipten üç kişinin Muhammed bin Selman'ın emriyle öldürüldüğünü iddia eden Mesari, Suudi Arabistan'a dönen İstanbul Konsolosu Muhammed Uteybi'nin de yine Muhammed bin Selman'ın emriyle öldürüleceğini öngördüğünü belirtti.

Muhammed Mesari, daha önce katıldığı bir televizyon programında yine konsolos Muhammed Uteybi'nin Suudi Arabistan'a döneceği takdirde öldürüleceği öngörüsünü tekrarlamış, Uteybi'ye görevinden ayrılarak Türkiye'ye siyasi sığınma başvurusunda bulunması ve bildiklerini anlatması tavsiyesinde bulunmuştu.

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