Gündemi altüst eden sözler: Güneşteki patlamalar sonucu tüm dünyada günlerce internet kesilebilir

ABD'de yapılan bir araştırma Güneş'te yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların dünyadaki internetin günlerce kesilmesine neden olabileceği sonucuna ulaştı.

Dünya henüz koronavirüsü atlatamamışken ABD'den yeni bir uyarı geldi.

ABD'nin önce gelen eğitim kurumlarından California Üniversitesi’nde görev yapan bilişim uzmanı Sangeetha Abdu Jyothi, gezegenimizin küresel internet kesintisi tehdidi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Güneş'te yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların böyle bir etkisi olabileceğinin altını çizen Jyothi, bu durumun 10 yıl içeresinde yaşanabileceğinin altını çizdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 10 yıl içinde tüm dünyadaki internetin kesilmesine neden olabilecek büyüklükte bir patlama veya fırtınanın meydana gelme olasılığı yüzde 12.

Jyothi'ye göre, bu tip patlamalar sonrası ortaya çıkan iyonize parçalar ve elektromanyetik dalgalanmalar gezegenimizin manyetik alanda bozulmalara yol açabilecek kapasitede.

Dünya'nın manyetik alanında yaşanacak bozulmaların ise direkt olarak elektronik cihazları etkileyebileceği belirtiliyor.

1859 yılında yani günümüzden 162 yıl önce gezegenimizin benzer bir durum ile karşılaştığını anımsatan uzmanlar o dönem Avrupa ve Kuzey Amerika’daki telgraf ağlarının ciddi bir şekilde etkilendiğinin altını çizdi.