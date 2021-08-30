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Dünya Gündemi altüst eden iddia: Koronavirüs aşısı olduktan sonra öldü
Dünya

Gündemi altüst eden iddia: Koronavirüs aşısı olduktan sonra öldü

Yeni Zelanda'da bir kadının Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 09:33:00 -
Gündemi altüst eden iddia: Koronavirüs aşısı olduktan sonra öldü

Yeni Zelanda'da bir kadın Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını vurdurduktan sonra öldü. Ölümün aşıyla bağlantılı olduğuna inanılıyor. Bağımsız Covid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu, kadının miyokardit (kalp kası iltihabı) sebebiyle öldüğünü söylerken henüz kesin ölüm nedeni belirlenmedi.

Bağımsız Covid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu (CV-ISMB), ölen kadının "muhtemelen" aşının nadir bir yan etkilerinden biri olan miyokardit (kalp kası iltihabı) sebebiyle öldüğünü söyledi.

Ayrıca, "aşılamanın ardından sonucu etkileyebilecek" başka tıbbi sorunlar olduğu da ifade edildi.

Resmi ölüm nedeni ise henüz belirlenmedi.

Olay Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve ölümle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Yetkililer, kadının yaşı da dahil olmak üzere vakaya ilişkin başka ayrıntı açıklamadı.

Ülkedeki ilk vaka

Bu ölümün, Yeni Zelanda'da Pfizer/BioNTech aşısıyla bağlantılı ilk vaka olduğunu belirten CV-ISMB, yaptığı açıklamada "Olumsuz Reaksiyonları İzleme Merkezi yakın zamanda aşılanmış kişilerin ölümlerine ilişkin başka ihbarlar almış olsa da bunların hiçbiri aşıyla ilgili olarak değerlendirilmemektedir" ifadelerine yer verdi.

Avrupa'daki düzenleyici kurumlara göre miyokardit, Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşılarının "çok nadir" bir yan etkisi.

CV-ISMB tarafından aşının faydalarının, herhangi başka bir riske göre çok daha fazla ağır bastığı da hatırlatıldı.

Pfizer/BioNTech aşısının koronavirüs kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı korumada oldukça etkili olduğunun altını çizen Dr. Tait, "Pfizer'i Yeni Zelanda'da kullanma konusunda kendimize güveniyoruz" dedi.

Kurulun başkanı Dr John Tait, aşılamayla ilgili önemli ve ciddi yan etkilerin kapsamlı bir şekilde araştırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Dr. Tait, "Bu soruşturmadan elde edilen sonuçların geniş çapta erişilebilir olmasını sağlamak istiyoruz. Elde edilen bulgular, aşıya bağlı miyokardit riski hakkındaki bilimsel bilgiyi artırmak için yayımlanacak" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede şu ana kadar 3 bin 465 Covid-19 vakası ve 26 ölüm kaydedildi.

Üç milyondan fazla aşı dozunun vurulduğu Yeni Zelanda'da, nüfusun yaklaşık yüzde 23'ü tam olarak aşılandı.

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Yorumlar

gercekler

aşıda olsak yada olmasak hijyen kurallarına dikkat etmek lazım.düğünlerde daha dikkat etmeliyiz
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A$ıların yan etkileri nâdir falan değil, bilakis' oldukça yaygın maalesef!

Komşum a$ı olduktan 3 gün sonra , Dünürüm a$ı olup aynı gün ve teyze kızım a$ı olduktan 1 ay sonra vefat ettiler!!!
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