Gündemi altüst edecek çıkış: İran'a operasyon yapılacak
Araştırmacı yazar Erkan Trükten, ABD ve İran'da yaşanacaklara ilişkin çok konuşulacak iddialarda bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, ABD seçimleri ve bazı ülkeler arasında ortaya çıkan gerilim 2021'de nelerin yaşanacağına ilişkin önemli soru işaretleri olarak dikkat çekiyor.
ABD'de seçimleri kaybeden Donald Trump'ın görevi bırakmama pahasına ülkeyi karıştıracağı öne sürülüyor.
İran'da ise Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani konusunda intikam yeminleri ediliyor.
Araştırmacı yazar Erkan Trükten, dünyadaki son gelişmelere ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.
Trükten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump koltuktan kalkmayacak. ABD'de sıkı yönetim ilan edilecek. İran'a da operasyon yapılacak" dedi.