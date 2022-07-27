Gündeme oturan sözler! Kemal Kılıçdaroğlu'na devlet içinden bilgi sızdırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle motorlu araç özel tüketim vergisi oranları ve matrahlarındaki değişim yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınıp Cumhurbaşkanı'na verildi. Bu karar öncesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ÖTV sözleri tartışmalara neden olurken AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik hükümetin atacağı adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin yaptığı açıklamada, “Devletin içinde yer alan bürokratlar farklı görüşlere sahipler. Onlardan beklenen devlet adına verilen görevleri yerine getirmek. Ama çoğu politize olmuş durumda. Görev alanlarının dışına çıkanlar çok oluyor.. FETÖ tüm mücadeleye rağmen devletin her yerinden sökülüp atılabildi mi? Bürokraside de kripto uyuyan hücreler çok az da olsa bulunuyor. Ama bu çalışmaları yapanlar bulanacak” dedi.

Sol basın organlarında Kemal Kılıçdaroğlu'un Resmi Gazete kararından iki saat önceki çıkışı akılalmaz bir şekilde zafer olarak yorumlanırken konu Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında tartışıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Neresinde başlayayım diye düşünüyorum. AK Parti, CHP’yi bu kadar takip edip yapıyorsa ne güzel. Ama işin gerçeği o değil. ÖTV ile ilgili Resmi Gazete’ye bakın size en az 7-8 netice çıkar. 24 saat çalışan siyasi iktidar söz konusu. ‘Kemal Kılıçdaroğlu söyledi, AK Parti yapıyor’ algısı oluşturuluyor. Acaba diyorum, AK Parti yaparken Resmi Gazete’ye yollanan düzenlemeyi görüyor olabilirler. Matbaada olabilir, bürokrasi olabilir. Bir bilgi sızdırması yapılmıştır. Gizli bir şey de değil. Önemli bir şey de değil" dedi.