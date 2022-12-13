Gündeme bomba gibi düştü! Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Fransa’nın kuzeyindeki Jeumont’ta bulunan Lidl adlı süpermarkette düzenlenen baltalı saldırıda 3 kişi yaralandı. İşte gündeme bomba gibi düşen haber...
Fransa’nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont’ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı.
Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı.
Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.
Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
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