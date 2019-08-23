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Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu'nun Burgazada'da birtakım görüşmelerde bulunduğu ve burada eski danışmanı Etyen Mahçupyan’ın evinde kaldığı iddia edildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:22
Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı

Yeni parti çalışmalarına hız veren ve geçtiğimiz günlerde parti binasını tuttuğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Burgazada'da birtakım görüşmelerde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

Geçtiğimiz günlerde parti binasını tuttuğu belirtilen Ahmet Davutoğlu'nun dün de bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Etyen Mahçupyan’ın evinde kaldı

Milli gazetede yer alan habere göre; Davutoğlu, Burgazada’da eski danışmanı Etyen Mahçupyan’ın evinde geçirdi. Burada önemli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti için son düzenlemeleri yapmaya başladığı iddia edildi.

Eski Başbakanı evinde ağırlayan Mahçupyan ise görüşmenin bir aile ziyareti olduğunu savunurken, siyasi bir görüşme olmadığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:22
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