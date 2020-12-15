Gündeme bomba gibi düşmüştü! Vedat Muriqi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla transferin gözdesi olan ve yaz döneminde rekor bir ücretle İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kosovalı golcünün menajeri konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İtalya'dan beklentileri yüksek"

Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, Muriqi ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu.

Canatar, "Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp geçiremedi. Sonrasında koronavirüs sorunu yaşadı. Vedat'ın İtalya'da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil." dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile harikalar yaratan Kosavalı golcü Vedat Muriqi yaz döneminde rekor bir transfer ücreti ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 17 gol ve 6 asiste imza atan Kosovalı golcü, transfer olduktan sonra İtalyan ekibinde 8 maçta forma giymesine rağmen gol yollarında etkisi kaldı.