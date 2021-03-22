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Dünya Gündeme bomba gibi düşen iddia! Putin ölüm listesi hazırladı
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Putin ölüm listesi hazırladı

İngiliz basınına konuşan bir casus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 kişilik yeni bir ölüm listesi hazırladığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 10:57:00 -
Gündeme bomba gibi düşen iddia! Putin ölüm listesi hazırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 kişilik yeni bir ölüm listesi hazırladığını iddia eden bir casus, İngiliz basınına konuştu.

Kaynağın, 2018'de sinir gazı Salisbury Novichok kurbanı Sergey Skripal cinayetiyle ilgili 'şehir kapatılmadan önce ayrıldı' uyarısı yapan kaynak olduğu belirtildi.

Daily Mirror'da yer alan habere göre kaynak, Putin'in tüm rakiplerini ortadan kaldırma girişimleri kapsamında, uygulamaya koyacağı yeni bir cinayetler serisinin eşiğindeler.

Casusun, bir hedefe yazdığı bir mektupta, 'Seni tamamen susturmak için dışarıdalar. Geçici de olsa, ikamet ettiğiniz yeri hızlı bir şekilde değiştirerek önlemini alın." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Rus istihbarat görevlisine göre Putin, düşmanları için, 'saklanacak hiçbir yerleri olmadığını, kollarının uzun olduğunu ve onlara ulaşacağını' söyledi.

Tespit edilmemek için çok karmaşık teknolojilere başvuran köstebek, Rusya'nın İngiltere'deki MI5 görevi yapan (iç istihbarat) FSB'de tespit edilmeden çalıştığı belirtiliyor.

Çeçen direnişine katılan isimler avlanıyor

Daily Mirror'a göre, Çeçen direnişi sonrası Avrupa'ya kaçan birçok isim, Rus liderin güvenlik servislerinin yardım ettiği ölüm mangaları tarafından Avrupa'da avlanıyor.

Örneğin Mahran Abdulayev bir aydan fazla bir süredir Avusturya'nın küçük bir kasabasındaki üç odalı dairesinde oturup suikastçıları bekliyor. Beş çocuğu sadece okula gitmek için evden çıkabiliyor. Eşi, markete gittikten sonra koşarak eve dönüyor ve kapıları kilitliyor.

Kimliğini korumak için adı değiştirilen Abdulayev, geçtiğimiz yıl Avrupa istihbarat teşkilatlarına sızdırılan ve "karanlık dosya" olarak adlandırılan Rus güvenlik teşkilatlarının "öldürme listesinde" olduğunu öğrendi.

Köstebeğin uyarısı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen hafta Rusya'yı, 'İngiltere için en ciddi tehdit" olarak ilan etmesini takip etti.

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