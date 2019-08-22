GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi ve Mali'nin Büyükelçisi Muhamed Ali İbrahim'i ayrı ayrı kabul edecek. - Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile baş başa görüşecek, heyetlerarası çalışma yemeğine iştirak edecek. (Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/18.30/19.00)

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