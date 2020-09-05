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Aktüel GÜNDEM ÖZETİNE EK
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Yeniakit Publisher
2020-09-05 00:36:11 -
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Vahdettin Köşkünde Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımını kabul edecek.

(İstanbul/15.00/18.00)

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