GÜNDEM ÖZETİNE EK
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak.
(Ankara/14.30)
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak.
(Ankara/14.30)
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