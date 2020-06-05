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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Yeniakit Publisher
2020-06-05 01:35:31 -
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Ankara/14.30)

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