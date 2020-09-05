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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-09-05 00:00:56 -
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni ile TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programına katılacak.

(Kocaeli/12.00/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin Gaziemir ve Torbalı ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İzmir/13.00/15.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.


SPOR

1- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas Havalimanı'ndan Belgrad'a gidecek.

(Sivas/11.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rajko Mitic Stadı'nda düzenlenecek toplantıda Sırbistan maçıyla ilgili soruları cevaplayacak.

(Belgrad/20.30)

3- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından organize edilen Başkent Kupası'nda Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

4- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesine İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla devam edilecek.

5- Turkcell Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyükler Atletizm Şampiyonası İstanbul'da sona erecek.

(09.10-19.30)

6- Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası İtalya'da başlayacak. Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Marsicovetere/21.00)


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