GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- CHP Genel Başkan yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00/14.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Adalet Komisyonunda, 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.



(TBMM/14.00/10.30)







EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ



1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.



(Minneapolis/Washington/New York)



2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.





GÜNCEL



1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





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