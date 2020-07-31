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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-07-31 00:01:47 -
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

2- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılınacak.

- Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazını kıldırıp hutbe irat edecek.

(İstanbul/06.30)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını kılacak, şehit yakınlarını, Kadınhanı ve Akşehir belediyelerini, Dudu Kadın Çarşısı ve Kent Meydanı'nı ziyaret edecek.

(Konya/06.24-16.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)


GÜNCEL

1 - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


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