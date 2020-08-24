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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-24 00:01:37 -
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)


EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) 

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)


GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Giresun)

2- Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ilişkin çalışmalar takip ediliyor.

(Adana)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.



SPOR

1 - ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00)

2 - 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson, basın toplantısında maçla ilgili soruları cevaplayacak.

(Selanik/18.30)

3- 2020-2021 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler Süper Lig ve 1. Lig fikstürü ile Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oluyor.

(Ankara/15.00)


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