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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-17 00:01:10 -
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD tarafından düzenlenecek 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın açılış töreninde yer alacak, çeşitli ziyaretlerde ve TCDD Feribot İskele Sahili'nde incelemelerde bulunacak.

(Van/10.45-19.00)

2- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistikleri ile ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

(Trablus) 


GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 21. yılı

- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.

(Kocaeli/Sakarya/Yalova/03.02)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.


SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Turu'nun ikinci maçında İnter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.

(Düsseldorf/22.00)

2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2020-2021 sezonu kura çekimi yapılacak.

(Münih/11.00)


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