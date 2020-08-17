GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD tarafından düzenlenecek 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın açılış töreninde yer alacak, çeşitli ziyaretlerde ve TCDD Feribot İskele Sahili'nde incelemelerde bulunacak.



(Van/10.45-19.00)



2- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistikleri ile ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)









DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)





GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 21. yılı

- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.



(Kocaeli/Sakarya/Yalova/03.02)



2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Turu'nun ikinci maçında İnter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.



(Düsseldorf/22.00)



2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2020-2021 sezonu kura çekimi yapılacak.



(Münih/11.00)





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