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Dünya Gündem olan paylaşım! "Sedef Kabaş ile bu köpeğin oyunculuğu ölümüne kapışır"
Dünya

Gündem olan paylaşım! "Sedef Kabaş ile bu köpeğin oyunculuğu ölümüne kapışır"

Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş sosyal medyada gündem oldu. Mizah dergisi Misvak'tan ise çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 21:12:00 -

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretlerde bulunan Sedef Kabaş'ın ters tiyatro kelepçesi elinde patladı.

Sedef Kabaş sosyal medyada gündem olurken mizah dergisi Misvak'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Misvak, bir sokak köpeğinin lokanta önünde sürünme taklidi yaptığı görülen bir video paylaştı.

Videodaki sokak köpeğinin oyunculuğuyla Sedef Kabaş'ın ters kelepçe tiyatrosunu kıyaslayan Misvak, videoya şu notu düştü:

"Sedef Kabaş'ın kelepçe oyunculuğuyla bu köpeğin oyunculuğu ölümüne kapışır"

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