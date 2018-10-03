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Gündem olan o binanın sahibi konuştu: Rize'de yaşamayacağız

Muradiye beldesinde 2 Ağustos’ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler Köyü'nde gündeme gelen katlı binanın sahibi konuştu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:00
Gündem olan o binanın sahibi konuştu: Rize'de yaşamayacağız

Yıkılan binanın sahiplerinden Nihat Yazıcı, artık dereden uzak, yağışın az olduğu bölgede yaşamaya karar verdiklerini anlatıp "Bu binada çok anılarımız var. Bu binada büyüdük. Yıkılması bizi duygulandırdı. Artık Rize'de yaşamayı düşünmüyoruz. Dere olmayan ve yağmur az yağan bir yerde kardeşlerimle birlikte yeni bir yaşam kuracağız" dedi.

Rize’de 2 Ağustos’ta 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasarlar oluştu.

Muradiye beldesi Kömürcüler Köyü'nde gündeme gelen ve dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina da selden hasar gördü. 25 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'imar barışı' başvurusunda bulundu. Tartışılan 7 katlı bina ile ilgili karar verildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı. Bina sahipleri ile imzalanan sözleşme ile kamulaştırılan arazi yeşil alan ilan edildi, binanın yıkımına başlandı. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:00
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  5. Kömürcüler Köyü
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