GÜNDEM / 8 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyası dijital lansman toplantısına katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Koronavirüse karşı sıkı önlemlerle korunan huzurevi kapılarını AA'ya açtı

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin sakinleri, Türkiye'deki tüm huzurevlerinde olduğu gibi Kovid-19'a karşı sıkı karantina önlemleriyle korunuyor

- Salgın sürecinde ilk kez görüntülenen huzurevine görevli dışında kimsenin girişine izin verilmiyor, ilaç, kargo, temel ihtiyaç malzemeleri iki saat dışarıda bekletilip dezenfeksiyonu yapılmadan içeri alınmıyor

- Vardiyaya başlayacak personele 14 günde bir, burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle örnek alınan PCR testi yapılıyor

- 85 yaşındaki huzurevi sakini Ayhan Ulutan:

- "Bu süreci çok rahat geçiriyoruz. O kadar güzel bakıyorlar ki... Hiçbir zorluk çekmiyoruz. Onların gayretiyle inşallah atlatacağız bu süreci"

- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç:

- "Belirti olsa da olmasa da kuruluşlarda 14 günde bir uyguladığımız tarama testlerinin başka hiçbir ülkede örneği yok. Hayat kurtarıcı bir uygulama"

(Burcu Çalık-Ankara)

2- Doktorlarla hastaları görüntülü konuşturan girişim, 470 bin hastaya ulaştı

- Bulutklinik Kurucu Ortağı Ali Hulusi Ölmez:

- "2 bin 300 klinik üyemiz var. 470 binden fazla hastaya Bulutklinik kullanılarak hizmet verdik. Platformumuz aracılığıyla 120 binden fazla elektronik reçete yazıldı. Bu rakamların çok büyük kısmı pandemi dönemine aittir"

- "Bizim çözümümüzü kullanan doktorlarla hastalar uzaktan görüntülü görüşme yapabiliyorlar. Mevcut tedavileri hakkında ikinci görüş alabiliyorlar. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi günlerinde doktorlar bizimle hizmet vermeye devam ediyorlar"

(Musab Turan/İstanbul)

3- Doğa Derneği, evdekileri "kuşların uzun göç yolculuğunu izlemeye" davet ediyor

- Her yıl on binlerce kuşun üreme ve kışlama alanları arasında çıktığı uzun göç yolculuğu açısından Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla önemli bir rota olurken, kuşların bu zorlu yolculukta karşılaştıkları tehditlere duyarlı olunması amacıyla kutlanan "Dünya Göçmen Kuşlar Günü", bu yıl Global Big Day ile aynı güne denk geldi

- Doğa Derneği de yarın kutlanacak olan iki gün için yeni tip kononavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınan bu dönemde herkesi balkonlarından, camlarından, teraslardan ve bahçelerden gökyüzüne, ağaçların arasında bakarak kuş göçüne tanıklık etmeye, gözlemlenen kuş türlerini eBird'e kaydederek doğa koruma çalışmalarına katkı sağlamaya çağırıyor

- Göçmen kuşlarla ilgili yazıları, resimleri, fotoğrafları, şarkıları ve kuşlara dair yapılan ne varsa #DünyaGöçmenKuşlarGünü etiketiyle sosyal medyada paylaşarak da kuş türlerinin tanınmasına katkı sağlanabilecek

- Doğa Derneği Göç Yolları Sorumlusu Can Yeniyurt:

- "Süzülerek göç edenler, karalar üzerinde oluşan ve termal olarak adlandırılan sıcak hava akımları aracılığıyla uzun mesafeleri minimum enerji harcayarak katederler. Bu anlamda da İstanbul Boğazı gibi dar deniz geçişleri bu türler için hayati bir önem arz ediyor"

(Hanife Sevinç/İstanbul)













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