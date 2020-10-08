GÜNDEM / 8 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumuna canlı bağlantı gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler ve Ümraniye'de temel atma törenlerine katılacak, okul ziyaretinde bulunacak ve Levent Camisi ile Çamlıca Camisi'nde inceleme yapacak.

(İstanbul/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle katılacağı 9. Sağlık Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Doğankent ve Dereli ilçeleri ile il merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Giresun/15.15-20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, videokonferans yöntemiyle 13. İstanbul Moda Konferansı’na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’nin açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılacak, ardından foruma ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılacak.

(Bratislava) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kırgızistan'da genel seçim sonuçlarının tepkiler üzerine iptal edilmesinin ardından geçici hükümetin kurulma çalışmaları ve sokak gösterileri izleniyor.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun 2. haftası derbiye sahne olacak; Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'da düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/17.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası 2. Tur ilk maçında deplasmanda Avusturya’nın UVC Holding takımıyla karşılaşacak.

(Graz/20.00)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

- Antrenmandan sonra yeni transferlerden Diego Perotti, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak son 4 takımın belirleneceği play-off turunda, tek maç üzerinden düzenlenen yarı final maçları yapılacak.

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. haftadan ertelenen Afyon Belediye Yüntaş-Altekma ve Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/16.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Kastamonu Belediyespor ile Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Aksaray/15.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Barış Pınarı Harekatı sınır hattında huzuru sağladı

- Teröristlerin saldırıları sonucu babasını yitiren Mehmet Yoğurt:

- "Babamı şehit vermemize rağmen mutluyuz, sevinçliyiz, acımız çok taze ama YPG/PKK belasından kurtulduğumuz için sevinçliyiz. Şu an Akçakale'nin durumu çok çok iyi"

- Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya:

- "Bugün itibarıyla Allah'a şükür şehrin güvenliği var ve karşımızda da bölücü terör örgütünün sözde bayrağı yok"

(Eşber Ayaydın/Şanlıurfa)

2- Brexit sonrası İngiltere ile ticarette yeni dönem

- YEP kapsamında Brexit sonrasında İngiltere'yle ticari ve ekonomik ilişkilere yeni bir dinamizm ve boyut kazandırmak amacıyla Aralık 2022'ye kadar yeni bir Tercihli Ticaret Sistemi oluşturulması hedefleniyor

- DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Osman Okyay:

- "Tercihli Ticaret Anlaşması'yla yatırım, istihdam ve katma değer potansiyelinin maksimize edilmesi mümkün olabilir"

- "Kazan-kazan temeline dayanan bir anlaşmaya çok yakın olduğumuzu umuyoruz"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

3- Türk dizileri, İspanyollar arasında tutkunun ötesine geçti

- Türk dizilerinden dolayı Madrid Büyükelçiliğine mektup gönderen 70 yaşındaki bir İspanyol kadın:

- "Türk dizilerini izleyerek, yaşadığımız dramı (Kovid-19) unutturan, büyük bir rahatlama hissettim. Bazıları anlamsız bulabilir ama Türk dizileri, bu krizi aşmama yardımcı oluyor"

(Şenhan Bolelli/Madrid)









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