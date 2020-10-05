GÜNDEM / 5 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

(Ankara /15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bu yıl eğitime başlayan Hukuk Fakültesinin ilk dersini video konferans yöntemi ile verecek. Dersi, Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencileri de izleyecek.

(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK ve TBMM Grup toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışı ve "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğinde kurulacak Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi'ne ilişkin protokol imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erecek.



2- A Milli Futbol Takımı, özel maçta 7 Ekim'de deplasmanda Almanya, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ise 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ve 14 Ekim'de İstanbul'da Sırbistan'la yapacağı karşılaşmalar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği maçı yapılacak.

(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)



4- Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 3. hafta, Çankaya Futbol Kulübü-Payasspor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

5- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 4. maçında Slovakya ile karşılaşacak.



(Podgorica/16.00)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya kış üslenmesi öncesi ağır darbe

- Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, eylül ayında düzenledikleri başarılı operasyonlarda, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı, turuncu ve gri kategorilerde yer alan PKK'lı teröristlerin de aralarında bulunduğu 110 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi

- Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay, "turuncu" kategorideki örgütün sözde YJA Star sorumlusu 'Rohani Dersim' kod adlı Özlem Atsak da bulunuyor

(Yunus Okur/Erzurum)

2- GRAFİKLİ - "6-7 Ekim olayları"nın altıncı yılı

- HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 6 yıl geçti

- İzinsiz gösterilerde 2 polis şehit oldu, yoksul ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435 vatandaş ile 326 güvenlik görevlisi yaralandı

- Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanununa muhalefet" suçu işlendi

- Olaylara ilişkin o dönem 386 kişi tutuklanırken, Diyarbakır'daki izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

- O tarihte HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da soruşturma kapsamında sonraki süreçte tutuklandı

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 25 Eylül'de gözaltına alınan 20 şüpheliden aralarında eski HDP milletvekilleri ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de bulunduğu 17'si cezaevine gönderildi

(Sema Kaplan/Diyarbakır)









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