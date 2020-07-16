GÜNDEM / 16 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzalayacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM'den

- Genel Kurulda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı ile Süt ve Süt Ürünleri istatistiklerini, 2019 yılının Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- Van'da 2'si pilot 7 emniyet personelinin şehit olduğu keşif uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Rize'nin Çayeli ve Artvin'in Yusufeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Rize/Artvin) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4 - Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

5- Aralarında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanıklı "futbolda şike" davası, yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarının Yargıtayca usulden bozulması üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülecek.

(İstanbul/10.00)

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR

1- Trabzonspor'un, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itirazın duruşması çevrim içi yapılacak.

(Lozan/11.00)





ÖZEL HABER

1- Küresel ısınma için büyük araştırma Türkiye'den başlıyor

- Tatlı su gölleri alanındaki araştırmalarıyla bilim dünyasında önemli yere sahip Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Erik Jeppesen, TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında desteklenen projesinin yürütücülüğü için Türkiye'yi seçti

- Küresel ısınma nedeniyle göllerde artan tuz yoğunluğunun göl ekosistemleri ile canlılara etkileri, Jeppesen'in ODTÜ ile yürüteceği TÜBİTAK destekli bilimsel araştırmayla ortaya çıkarılacak

- Prof. Dr. Erik Jeppesen:

- "Küresel ısınma, dünya yüzeyindeki kuraklıktaki alanı ikiye katlayacak ve tatlı su göllerinin çoğunun tuzlu su gölü haline gelmesine sebep olacak. Bu durum, Türkiye dahil olmak üzere yarı-kurak iklim kuşaklarında dünyanın önde gelen sorunlarından biri"

- "Bu nedenle sistem değişiminin nasıl olduğunu anlamak, dünya çapında çok önemli bir bilgi olacak"

(Selma Kasap/Ankara)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım"

- Mardin'de koronavirüse yakalanan iş adamı Ekrem Sümer, hastalığı zorlu bir mücadelenin ardından yenmeyi başardı

- Sümer: "3 ay evden çıkmadım. Sadece 5 dakika bir arkadaşla araçta maskesiz oturdum. Ondan sonra hastalığı kaptım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Sürekli elimizi yıkayalım"

- "10 gün hastanede yattım. İlk hafta bayağı stresliydim. 20 gündür çocuklarımı görmedim. Etrafımdakilere bulaştırmaktan çok korkuyordum"

(Halil İbrahim Sincar/Mardin)









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