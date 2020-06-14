GÜNDEM / 14 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'na canlı bağlantıyla, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Törenine katılacak.

(14.00/16.00 İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak Katı Atık ve Atık Su Arıtma Tesisi, millet bahçesi alanı ile Sema Doğan Yaşam Alanı'nda incelemede bulunacak.



(Gümüşhane/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin Türkiye ziyaretleri takip edilecek.(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), 81 ildeki 94 sınav merkezinde yapılacak.



(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Süper Lig'de 27. haftaya Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK-MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.



(Ankara/18.30/Gaziantep/Rize/21.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Meslek lisesinden ihracat atağı

- İstanbul'da bir meslek lisesinde üretilen burun telli ultrasonik dikişli tek kullanımlık cerrahi maske, tescil belgeleri ile yurt dışı ihracat onaylarının alınmasının ardından Çek Cumhuriyeti'ne ihraç edildi



- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:



- "Meslek lisemiz, bakanlıklardan gerekli izinleri aldı ve ürettiği ürünü yurt dışına ihraç ederek bir ilki başardı. Bu kapsamda çalışmalar devam edecek"



- "Bundan sonra AR-GE merkezlerimizin ana odağı, ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretmek, tescil ettirmek ve ticarileşmesini sağlamak olacak. Ürün çeşitliliğini sürekli artıracağız"



(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- "Turizmin başkenti", masalsı düğünlere hazırlanıyor



- Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, yeniden Hint düğünlerinin yapılabilmesi için çalışmalara başlandı



- Hint düğünlerinin organizasyonlarını yapan şirketin kurucu ortağı Bünyat Özpak:



- "Kovid-19 süreci normale döndükten sonra Hint düğünlerinde çok ciddi şekilde artış olacak, bu tartışmasız"



- "2020 sonu ve 2021 için Hindistan'dan düğün talepleri geliyor. Türkiye'yi çok seviyorlar, özel uçak kiralayıp geliyorlar"



(Ayşe Yıldız/Antalya)





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