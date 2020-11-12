GÜNDEM / 12 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Meyra Palace Otel'de düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 İlde İhracata İlk Adım Tanıtım Toplantısı programına katılacak.



(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi başlayacak.



(Hanoi)



2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.



(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde 14 Kasım'daki sıralama turu ve 15 Kasım'daki yarış öncesi takımların Intercity İstanbul Park'ta hazırlıkları başlayacak; basın toplantıları yapılacak.



(İstanbul/09.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.



(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmaya hak kazanacak son 4 takım, play-off finallerinde Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Kuzey İrlanda-Slovakya ve Sırbistan-İskoçya maçlarıyla belli olacak.



(Tiflis/20.00/Budapeşte/Belfast/Belgrad/22.45)



4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek.



(Barselona/23.00)



5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 32 turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ukrayna'nın Khimik takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Yuzhny/19.00)



6- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 8. hafta maçları tamamlanacak.







ÖZEL HABER

1- Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor

- Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi, yarın törenle hizmete girecek

- Hastanede 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı bulunuyor

- İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan:

- "Hastanede mikrobiyoloji, biyokimya, genetik ve patoloji alanlarında aynı anda tüm testleri çalışabilecek ileri bir cihaz parkurumuz olacak"

(Mesut Karaduman-Muhammet Mutaf/Tekirdağ)

2- İkinci el online oto pazarında en çok tercih edilenler belli oldu

- İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları önceki aya kıyasla değişmeyerek Volkswagen, Renault ve Ford olarak belirlendi

- 10 markaların ekim satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 75'ini oluşturdu

- Renault Clio, binek araç kategorisinde en fazla satış sıralamasında zirveyi VW Passat'tan aldı

- En hızlı satılan marka, bu yıl ilk kez çok satanlar listesine giren Fiat, en yavaş satılan ise Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- CSO'nun yeni binasıdaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var

- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasının müzisyen koltukları, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, her sanatçının boyuna, duruşuna ve yönüne göre uluslararası standartlara göre tasarlandı

- Okul Müdürü Nuri Caner:

- "3,5 milyon ciromuz var. Ankara'nın Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri arasında en çok üretim yapan okuluyuz. Cironun bir kısmını öğrencilere dağıtıyoruz"

- "Koltukların imalatının her aşamasında öğrencilerimiz birebir çalıştı. Hem öğrendiler hem iş alışkanlığı kazandılar, maddi anlamda da gelir elde ettiler"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)









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