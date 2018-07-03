Günde üç tane kayısı tüketirseniz...

KAYISI KABUĞUNUN FAYDALARI:

- Sinir sistemini daha düzenli çalışmasını sağlayarak stres gibi psikolojik rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- Bazı besinlerin salgıladıkları zararlı toksinlerden dolayı hasara uğramış karaciğerin sağlığını korur.

- Böbreklerde taş ve kum oluşma riskini azaltarak vücutta bulunan mikroorganizmaları idrar ve dışkıyla vücuttan atar.

- Saf karbonhidrat içerdiğinden gün içerisinde üç tane tüketildiğinde bile vücudu ve zihni dinç tutar enerjisini yükseltir.

- Yüksek potasyum sayesinde kalp yetmezliği ve siroz tedavisinde yardımcı besin olarak tüketilir.

- A vitaminin öz maddesi karatonce bakımından da zengin olan kayısı göz, kemik ve diş yapısını korur. Onarılması gereken hücreleri hızlı bir şekilde onarır.

- Yağlı ve karbonhidratlı besinlerin mide ve bağırsaklarda; kabızlık ve şişlik gibi rahatsızlıklara neden olur. Bu rahatsızlıkları gidermek için; kabuğu ve çekirdeği ile beraber kaynatılmış kayısı suyundan günde bir bardak içilmesi gerekir.

Yasemin.com'dan alınmıştır.