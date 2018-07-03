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Günde üç tane kayısı tüketirseniz...

Lif oranı yüksek olan kayısı mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Bununla beraber vücutta deforme olmuş birçok organ ve dokuyu onarmaya yardımcı olmaktadır.

03 Temmuz 2018 Salı 00:57
Günde üç tane kayısı tüketirseniz...

KAYISI KABUĞUNUN FAYDALARI:

- Sinir sistemini daha düzenli çalışmasını sağlayarak stres gibi psikolojik rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- Bazı besinlerin salgıladıkları zararlı toksinlerden dolayı hasara uğramış karaciğerin sağlığını korur.

- Böbreklerde taş ve kum oluşma riskini azaltarak vücutta bulunan mikroorganizmaları idrar ve dışkıyla vücuttan atar.

- Saf karbonhidrat içerdiğinden gün içerisinde üç tane tüketildiğinde bile vücudu ve zihni dinç tutar enerjisini yükseltir.

- Yüksek potasyum sayesinde kalp yetmezliği ve siroz tedavisinde yardımcı besin olarak tüketilir.

- A vitaminin öz maddesi karatonce bakımından da zengin olan kayısı göz, kemik ve diş yapısını korur. Onarılması gereken hücreleri hızlı bir şekilde onarır.

- Yağlı ve karbonhidratlı besinlerin mide ve bağırsaklarda; kabızlık ve şişlik gibi rahatsızlıklara neden olur. Bu rahatsızlıkları gidermek için; kabuğu ve çekirdeği ile beraber kaynatılmış kayısı suyundan günde bir bardak içilmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 00:57
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