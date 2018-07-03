Günde üç tane kayısı tüketirseniz...
Lif oranı yüksek olan kayısı mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Bununla beraber vücutta deforme olmuş birçok organ ve dokuyu onarmaya yardımcı olmaktadır.03 Temmuz 2018 Salı 00:57
KAYISI KABUĞUNUN FAYDALARI:
- Sinir sistemini daha düzenli çalışmasını sağlayarak stres gibi psikolojik rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.
- Bazı besinlerin salgıladıkları zararlı toksinlerden dolayı hasara uğramış karaciğerin sağlığını korur.
- Böbreklerde taş ve kum oluşma riskini azaltarak vücutta bulunan mikroorganizmaları idrar ve dışkıyla vücuttan atar.
- Saf karbonhidrat içerdiğinden gün içerisinde üç tane tüketildiğinde bile vücudu ve zihni dinç tutar enerjisini yükseltir.
- Yüksek potasyum sayesinde kalp yetmezliği ve siroz tedavisinde yardımcı besin olarak tüketilir.
- A vitaminin öz maddesi karatonce bakımından da zengin olan kayısı göz, kemik ve diş yapısını korur. Onarılması gereken hücreleri hızlı bir şekilde onarır.
- Yağlı ve karbonhidratlı besinlerin mide ve bağırsaklarda; kabızlık ve şişlik gibi rahatsızlıklara neden olur. Bu rahatsızlıkları gidermek için; kabuğu ve çekirdeği ile beraber kaynatılmış kayısı suyundan günde bir bardak içilmesi gerekir.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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