Günde kaç saat uyumak gerekir?

Kişinin sağlıklı kalması ve iyi şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için uyku gerekli. Yüce yaradanımız Furkan Suresi, 47. ayetinde “ O, geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp-çalışma (zamanı) kılandır.” buyurmuştur. Uyku ihtiyacının belirlenmesinde bireysel hayat tarzlarının kilit öneme sahip olduğunu söylüyor ve yaş gruplarına göre genel tavsiyelerde bulunuyor. Kaç saat uyku dinç tutar? Uyku ihtiyacınızın yaş grubunuza göre değiştiğini biliyor muydunuz? Uyku hakkında bilmeniz ve yapmanız gerekenler neler? İşte yaşlara göre uyku saatleri.

Uyku, insan hayatının kilit fonksiyonlarından birisidir. İyi bir uyku, gün içerisinde insanın tüm yaşam kalitesini arttırabilirken kötü bir uyku da gün içerisinde her şeyin alt üst olmasına sebebiyet verebilir. Modern bilim var olduğundan beri insanın gündelik hayatı içerisinde ne kadar uyuması gerektiği problemi önemli bir soru olmuştur. Bu konu ile ilgili birçok araştırma yapılsa da net bir sonuca ulaşılamamıştır. Çünkü, yaş, kişinin çalışma temposu, sağlık durumu, gün içerisinde tükettikleri, yaşam şartları vb. faktörler kişiden kişiye değişmekte ve bu durum da günde kaç saat uyumalıyız sorusuna net bir yanıt verilmesini zorlaştırmaktadır.

Genel olarak ortalama uyku saati bir kanıya varılamasa da yaş grupları içerisinde günlük ortalama uyku saatleri belirlenmiştir. Tabi bu durum da yukarı saydığımız faktörlerden etkilense de daha genel bir durumdan daha özel bir duruma yönelme söz konusudur.

Günde kaç saat uyku uyumalıyız?

Yeni doğanlar için (0-3 ay): İdeal olan, yeni doğan bir bebeğin her gün 14 ila 17 saat uyuması, fakat 11 ila 13 saat arası da yeterli olabilir. Yeni doğanların 19 saatten fazla uyumamaları tavsiye ediliyor.

Bebekler için (4-11 ay): Tavsiye edilen süre 12-15 saat arası. En az 10 saat uyku da yeterli olabilir. Bebekler asla 18 saatten fazla uyumamalı.

Yürümeye yeni başlayan çocuklar için (1-2 yaş): Bu yaş grubunda olan çocukların 11-14 saat uyumaları tavsiye ediliyor, fakat kabul edilen aralık 9-16 saat.

Okul öncesi dönem için (3-5 yaş): Uzmanlar bu grup için 10-13 saat aralığını öneriyor. 8 saatten az, 14 saatten fazla uyku ise uygun görülmüyor.

Okul dönemi için (6-13 yaş): 9 ila 11 saat arası uykuyu tavsiye ediliyor. 7 saatten az veya 12 saatten fazla uyku ise sağlıklı görülmüyor.

Ergenlik dönemi için (14-17 yaş): Tavsiye edilen uyku süresi 8 ila 10 saat arası. 11 saatten fazla ve 7 saatten az olmaması gerektiği görüşü hâkim.

Genç yetişkinler için (18-25 yaş): Bu yaş grubuna 7-9 saat uyku tavsiye ediliyor ve uyku süresinin 6 saatten az, 11 saatten fazla olmaması gerektiği belirtiliyor.

Yetişkinler için (24-64 yaş): Bu yaş grubuna genç yetişkinlerle aynı uyku süresi tavsiye ediliyor; 7-9 saat.

İleri yaş grubu için (65 yaş ve üstü): Sağlıklı görülen uyku süresi günde 7-8 saat, fakat bu sürenin 5 saatten az olmaması ve 9 saati de aşmaması tavsiye ediliyor.