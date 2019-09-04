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Günde iki bardak meşrubat içmek erken ölüm riskini artırabilir

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:57
Günde iki bardak meşrubat içmek erken ölüm riskini artırabilir

ANKARA (AA) - Günde şekerli ya da tatlandırıcılı 2 bardak meşrubat tüketmenin erken ölüm riskini artırabileceği bildirildi.

Independent gazetesinin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından yürütülen çalışmaya, 10 Avrupa ülkesinden, yaş ortalaması 50'nin üzerinde 450 binden fazla yetişkin katıldı.

Araştırma, başlangıçta kanser, kalp rahatsızlığı ya da diyabet gibi rahatsızlığı olan kişileri kapsamadı.

Çalışmaya 1992-2000 yıllarında dahil edilen, sonrasında da ortalama 16 yıl boyunca izlenen kişilerden bu süre zarfında 41 bin 600'ünden fazlası hayatını kaybetti.

Çalışma sırasında katılımcılara, gazlı içecek, meyve suyu ve enerji içeceği tüketimleri dahil beslenme alışkanlıklarının yanı sıra egzersiz, sigara kullanımı ve kiloları gibi yaşam biçimlerini yansıtan birçok soru yöneltildi.

Araştırma, 16 yıl boyunca ayda bir bardaktan az meşrubat tüketenlerin yüzde 9,3'ünün, günde 250 mililitrelik iki veya daha fazla bardak meşrubat tüketenlerin ise yüzde 11,5'inin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, vücut kitle indeksi, diyet, fiziksel aktivite, sigara ve eğitim gibi diğer faktörler göz önüne alındığında, günde iki bardak meşrubat tüketenlerin erken ölüm riskinin, ayda bir bardaktan az tüketenlerden yüzde 17 daha yüksek olduğunun gözlendiğini belirtti.

Sonuçların, hem şekerli hem de tatlandırıcılı içecekler için geçerli olduğu ve çalışmada hem erkekler hem de kadınlar için benzer neticelerin görüldüğü kaydedildi.

Araştırmacılar, katılımcılar arasında belirli ölüm nedenlerine baktıklarında, yapay tatlandırıcılı meşrubatların sık tüketilmesinin dolaşım sistemi hastalıklarından yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğunu buldu.

Tatlandırıcı kullanılan meşrubatlar da sindirim sistemi rahatsızlıklarından yüksek ölüm riskiyle ilişkilendirildi. Tüm meşrubatların aynı zamanda Parkinson'dan ölüm riskinin yükselmeyle bağlantılı olduğuna da işaret edildi.

Çalışmanın sonuçları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:57
  1. erken ölüm
  2. Meşrubat

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