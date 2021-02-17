  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Günde en fazla kaç bardak kahve içilir?
Sağlık

Günde en fazla kaç bardak kahve içilir?

Kahve, bir çok insanın tiryakisi olduğu lezzetli bir içecektir. Kahvenin sağlığa da pek çok faydası bulunur. Fakat fazla tüketildiği takdirde zarara yol açabilir. Peki günde en gazla kaç bardak kahve içilir? Kahvenin faydası nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:16:00 -
Günde en fazla kaç bardak kahve içilir?

Çok çeşitli, lezzetli ve bağımlılık yapan bir içecek olan kahvenin sağlık açısından faydaları bulunuyor. Ancak kahve miktarı fazla olduğunda zarara dönüşebilir. Bu yüzden günde belirli miktarda kahve tüketmek gerekiyor. Peki günde en fazla kaç bardak kahve içilir? Kahvenin faydaları nelerdir?

Yetişkinler için günde en fazla 3-4 fincan kahve tüketimi faydalı olur. Yani günde en fazla kafein alımı 400 miligram miktarını aşmamalı. Bu da 3 tatlı kaşığına tekabül ediyor. Çocuklarda ise bu miktar düşüyor ve en fazla 2 fincan yani 1 tatlı kaşığı oluyor. Ayrıca gebeler için de en fazla 2 fincan kahve tüketimi uygun görülüyor.

Kahve içmenin faydaları

  • Enerji düzeyini arttırır
  • Zekayı güçlendirir
  • Yağ yakışını hızlandırır
  • Fiziksel performansı arttırır
  • Alzheimer riskini azaltır
  • Kansere faydası bulunur
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gara şehidinin babası
Gündem

Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü

Gara'da katledilen 13 şehitten biri olan Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, terör örgütü PKK'nın şehit vatandaşlarımızın jetlerin bombalama..
İran baskı yaptı! Rusya çekildi
Dünya

İran baskı yaptı! Rusya çekildi

Rusya, İran ile büyük kriz yaşadığı Tayfur Üssü ve T-4 Üssü olarak da anılan Tiyas Askeri Hava Üssü'nü tamamen terk etti.
Ukrayna ile BAE anlaştı! İş birliği yapacaklar
Dünya

Ukrayna ile BAE anlaştı! İş birliği yapacaklar

Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri savunma sektörü üzerine iş birliği anlaşması imzaladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay