Günde en fazla kaç bardak kahve içilir?
Kahve, bir çok insanın tiryakisi olduğu lezzetli bir içecektir. Kahvenin sağlığa da pek çok faydası bulunur. Fakat fazla tüketildiği takdirde zarara yol açabilir. Peki günde en gazla kaç bardak kahve içilir? Kahvenin faydası nelerdir? İşte detaylar…
Çok çeşitli, lezzetli ve bağımlılık yapan bir içecek olan kahvenin sağlık açısından faydaları bulunuyor. Ancak kahve miktarı fazla olduğunda zarara dönüşebilir. Bu yüzden günde belirli miktarda kahve tüketmek gerekiyor. Peki günde en fazla kaç bardak kahve içilir? Kahvenin faydaları nelerdir?
Yetişkinler için günde en fazla 3-4 fincan kahve tüketimi faydalı olur. Yani günde en fazla kafein alımı 400 miligram miktarını aşmamalı. Bu da 3 tatlı kaşığına tekabül ediyor. Çocuklarda ise bu miktar düşüyor ve en fazla 2 fincan yani 1 tatlı kaşığı oluyor. Ayrıca gebeler için de en fazla 2 fincan kahve tüketimi uygun görülüyor.
Kahve içmenin faydaları
- Enerji düzeyini arttırır
- Zekayı güçlendirir
- Yağ yakışını hızlandırır
- Fiziksel performansı arttırır
- Alzheimer riskini azaltır
- Kansere faydası bulunur