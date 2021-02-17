Çok çeşitli, lezzetli ve bağımlılık yapan bir içecek olan kahvenin sağlık açısından faydaları bulunuyor. Ancak kahve miktarı fazla olduğunda zarara dönüşebilir. Bu yüzden günde belirli miktarda kahve tüketmek gerekiyor. Peki günde en fazla kaç bardak kahve içilir? Kahvenin faydaları nelerdir?

Yetişkinler için günde en fazla 3-4 fincan kahve tüketimi faydalı olur. Yani günde en fazla kafein alımı 400 miligram miktarını aşmamalı. Bu da 3 tatlı kaşığına tekabül ediyor. Çocuklarda ise bu miktar düşüyor ve en fazla 2 fincan yani 1 tatlı kaşığı oluyor. Ayrıca gebeler için de en fazla 2 fincan kahve tüketimi uygun görülüyor.

Kahve içmenin faydaları