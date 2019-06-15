Günde bir bardak siyah goji berry çayı içince bakın neler oluyor!

Siyah goji berry, ülkemizde ''kurt üzümü'' olarak da bilinir. Goji berry ailesinden antioksidanı en yüksek seviyede olan meyvedir. Genelde çok soğuk iklimleri sever ve yüksek yerlerde yetişir.

40'dan fazla çeşidi olan goji berry meyvesinin yararları oldukça fazla. Düzenli olarak tüketildiğinde de bu faydalar daha da artıyor. Özellikle hastalar fitoterapi yoluyla iyileşmek istediklerinde, goji berrynin her çeşidi bu tedaviye tepki veriyor.

İçeriği, B, C vitamini, demir, çinko, selenyum ve diğer antioksidan maddelerce zengindir.

Siyah goji berry çayını düzenli tükettince ne gibi faydası olur?

Şekeri dengeler.

Kansızlığa iyi gelir.

Yağ yakıcı özelliğiyle, kilo vermek isteyenlere yardımcıdır.

Görme bozukluklarının tedavisine yardımcıdır.

Akciğerleri temizlemeye destek olur.

İmmün sistemi koruyarak kanser tedavisinde yardımcıdır.

Antioksidan, karatenoid ve flavinoid içeriği sayesinde serbest radikallere karşı vücudu korur, dinç tutar.

Yaşlanma karşıtıdır. Cildi gençleştirir.

Ağır metallerin vücuttan atılmasını sağlar.

Menepozu geciktirir.

Kalp atım hızını dengeler.

Siyah goji berryi nasıl tüketmeliyiz?

1 su bardağı suyu demlik içine alın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra 10 - 12 adet siyah gojy berryi içine atıp, 5 - 6 dakika kadar kaynatın.

Ocaktan aldıktan sonra özünü salması ve demlenmesi için 2 - 3 dakika kadar bekletin.

Çayını içtikten sonra içerisindeki taneleri de tüketmeniz en yararlı sonuçları verecektir.

- Goji berryi alkali su ya da sodalı suda yaptığınızda rengini değiştirdiğini görebilirsiniz.

Sağlıcakla kalın..