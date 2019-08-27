0553 313 94 23

Günde bir bardak şalgam, gribi önleyebilir

Özellikle Çukurova Bölgesi’nin vazgeçilmez tatlarından olan şalgamın, başta grip olmak üzere soğuk algınlığı hastalıklarını önleyebileceği belirtildi.

27 Ağustos 2019 Salı 09:38
Günde bir bardak şalgam, gribi önleyebilir

Özellikle Çukurova Bölgesi’nin vazgeçilmez tatlarından olan şalgamın, başta grip olmak üzere soğuk algınlığı hastalıklarını önleyebileceği belirtildi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nimet Meltem Gök, A-B-C vitaminleri bakımından zengin olan şalgamın griple savaşta etkili olabileceğini belirterek, “Hazır meyve suyu yerine, günde bir bardak şalgam suyu için” dedi.


En önemli hammaddesi mor havuç olan şalgam suyu, hastalıklarla savaşta büyük rol oynuyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nimet Meltem Gök, vücudun düzgün çalışması için gereken yüksek seviyede önemli besin ve minerallere sahip olan şalgamın yararlarına ilişkin açıklama yaptı. Gök, hazır meyve suları yerine günde bir bardak şalgam içmenin grip başta olmak üzere soğuk algınlığı hastalıklarını, vitamin yönünden zengin olması dolayısıyla önleyici olabileceğini belirtti.



Yararları saymakla bitmiyor


Diyetisyen Gök, “Bol miktarda lif içeren şalgam suyunun içeriğindeki laktik asit, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Vücut direncini artıran şalgam suyu, mevsim geçişlerinde özellikle enfeksiyon hastalıklarıyla savaşta büyük rol oynar. İçeriğindeki A-B-C grubu vitaminlerle boğaz iltihabına da iyi gelen şalgam suyu, göğsü yumuşatıp, akciğer ve bronşları temizler. Bu nedenle şeker oranı yüksek gazlı içecekler veya hazır meyve suları yerine günde bir bardak şalgam suyu tercih edilebilir” diye konuştu.



“Sigaranın akciğerlerde bıraktığı hasarı en aza indirgeyerek, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur”


Şalgamın, sigaranın akciğerlerde bıraktığı hasarı en aza indirgeyerek, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olduğunun da altını çizen Gök, “Bu nedenle sigara içenlerin özellikle tüketmesini tavsiye ediyorum. Şalgam suyu A vitamini bakımından da oldukça zengindir. Göz sağlığımız için şalgamın içerisinde bulunan lutein sebebiyle korotenoid, maküler dejenerasyon ve katarakt gibi göz hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Kalsiyum, potasyum ve demir gibi mineraller bakımından zengin olan şalgam suyu, kemiklerin ve dişlerin gelişimini destekler, dişlerin çürümesine engel olur” ifadelerini kullandı.



“Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatıcı etkisi var”


“Şalgamın içeriğinde bulunan antosiyanin vücutta etkili bir enfeksiyon önleyici olarak görev yapabilmektedir” diyen Gök, şöyle devam etti: “Özellikle erken evre kanserlerde, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen ve tümör büyümesini yavaşlatıcı bir etkisi vardır. Ayrıca içeriğinde bulunan sütasidi, fosfor, kalsiyum, potasyum sayesinde stres seviyenizi düşürür, sinirleri yatıştırır.”


Gök, tuz oranı yüksek olduğu için hamileler ve tansiyonu olan kişilerin, şalgamı hekim gözetiminde tüketmeleri konusunda da uyardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KDK engelli memura lojman hakkı için “artı puan” tavsiye etti
    1. KDK engelli memura lojman hakkı için..
    2. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    3. (Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten..
    4. Tunceli'de 2 terörist öldürüldü
    5. Q7’ye Süper Lig’den 2 talip! ‘Paramı..
    6. İşçiye CHP zulmü 125. gününde
    7. Asya borsaları
    8. Sulama kanalına düşen genç boğuldu
    9. Abdulkadir Parmak, Ünal Karaman ile..
    10. (Özel) Kurtarılması için basınçlı hava..
    11. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan..
    12. (Özel) Üsküdar’da yere düşen üç Ebabil..
    13. İhlas Vakfı Afyonkarahisar’da yurt açtı
    14. Milli odalardan 'kayyım'a destek
    15. Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü
    16. Dillere destan bir tarif: Dört mevsim..
    17. Lüleburgaz'da uyuşturucu iğneler bulundu
    18. Bakan Pekcan'dan fidan dikme..
    19. (Özel) Pendik’te yaya geçidinde aracın..
    20. Brent petrolün varili 58,74 dolar
    21. "Trabzonspor'un yeniden temelleri..
    22. Kadınlar bu sistemle doğum korkusunu..
    23. Meksika'da silahlı saldırı! Ölüler var
    24. CHP’li Belediyede işinden olan..
    25. Musabeyli Kaymakamı Avcı’dan veda..
    26. Meksika'da silahlı saldırı
    27. Günde bir bardak şalgam, gribi..
    28. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir..
    29. Vali Yaman’dan iddialara yanıt
    30. (Özel) Anne-babalar dikkat:..
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar