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Gıda Günde 5 tane yiyin bir daha hasta olmayın! Tam bir şifa deposu... Bu meyveyi yiyen hastane yüzü görmüyor
Gıda

Günde 5 tane yiyin bir daha hasta olmayın! Tam bir şifa deposu... Bu meyveyi yiyen hastane yüzü görmüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-15 14:44:00 -
Günde 5 tane yiyin bir daha hasta olmayın! Tam bir şifa deposu... Bu meyveyi yiyen hastane yüzü görmüyor

Grip ve salgın hastalıkları hızla artmaya başladı. Özellikle okulların açılmasıyla çocuklar arasında grip salgını hızla artışa geçerken uzmanlardan doğal beslenme tavsiyeleri gelmeye devam ediyor. Bu konuda sağlıklı beslenme oldukça önemli. Bu meyveden günde 5 tane yiyin bir daha hasta olmayın! Tam bir şifa deposu. Kemikleri güçlendiriyor, vücudu baştan aşağı yeniliyor. Bu meyveyi yiyen hastane yüzü görmüyor! İşte o mucizevi besin...

Sağlıklı beslenme tavsiyeleri oldukça önemlidir. Özellikle kış ayları ile birlikte etkisini gösteren soğuk havalar grip ve salgın hastalıkların hızla yayılmasına neden olmakta. Bu tarz hastalıklardan korunmanın en iyi yolu ise sağlıklı beslenmekten geçiyor. Uzmanların önerdiği bu meyve sayesinde bağışıklık sisteminiz tavan yapacak. Günde 5 tane yiyin bir daha hasta olmayın! Tam bir şifa deposu. Bu meyveyi yiyen hastane yüzü görmüyor. Kemiklerinizi demir gibi yapacak.

GÜNCE 5 TANE YİYİN BİR DAHA HASTA OLMAYIN

Uzmanların kışın sıklıkla tüketmeniz gerektiğini söylediği besinlerin başında erik gelir. Erikler, başta A, B, C, E, K vitaminleri olmak üzere çeşitli besin maddelerinin yanı sıra beta-karoten, manganez, magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko, demir vb. içerir ve birçok fayda sağlar. Erik aynı zamanda sindirim ve bağışıklık sistemi sağlığının korunmasında da oldukça fayda sağlar. Burada önemli olan erikleri taze olarak tüketmekten geçer.

BU MEYVEYİ YİYEN HASTANE YÜZÜ GÖRMÜYOR

Antioksidan bakımından zengin erik tüketmek sizi çeşitli hastalıklara yakalanma riskinden de koruyabilir. Serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarından vücudunuzu koruyan ve aynı zamanda vücuttaki ödemin giderilmesine yardımcı olan güçlü bileşikler içerir. Başta enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalıkla mücadelede de etkili bir yöntemdir.

C vitamini bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra saç, cilt, gözler ve eklemler için de harikadır. Erikte bulunan C vitamini saç ve tırnakların hızlı ve sağlıklı uzamasını destekler.

ERİĞİN FAYDALARI NELER?

  • Erik zengin C vitaminli içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kanın normal şekilde pıhtılaşmasını sağlar ve kan damarlarının oluşumunu destekler.
  • Erikte bulunan fitokimyasallar ve besinler kalp hastalığına neden olabilen iltihaplanmaları azaltır.
  • Kabızlığı giderir.
  • Tokluk hissi oluşturarak kilo kaybını destekler.
  • Demir eksikliği gibi sağlık sorunlarının tedavi sürecine de olumlu katkıda bulunur.
  • Yüksek kalsiyum oranı sayesinde gelişim aşamasında bulunan çocukların kemik sağlığı için oldukça önemlidir.

 
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