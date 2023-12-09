Günde 5 saatimizi ayırıyoruz! İnternete böyle bağlanıyoruz

Alışveriş yapmak, film izlemek, oyun oynamak veya para göndermek. Günlük hayatımızdaki aktivitelerimizin neredeyse tümü için artık en çok uğradığımız yer belli: İnternet! İşte bu konuda yapılan son araştırma ve konuya ilişkin ayrıntılar:

Ne kadar süre çevrimiçiyiz?

2023 yılının ilk ayında Türkiye’deki internet kullanıcılarının sayısı 71,38 milyona ulaşmış durumda. Bu da toplam nüfusun yüzde 83,4’üne denk geliyor. Geçtiğimiz yılki rapor ile kıyaslarsak 1,3 milyonluk bir artış söz konusu. Öte yandan nüfusun yüzde 16,6'lık bir kesimi, yani 14,21 milyon kişi hiç internet kullanmıyor. Sosyal medya tarafında ise toplam nüfusun yüzde 73,1’ini temsil eden 62,55 milyon aktif kullanıcımız var.

Nerelerden internete bağlanıyoruz?

Garantibbva.blog'a göre; En çok cep telefonuyla internete bağlanmayı seviyoruz. 16 ile 64 yaş aralığındaki kullanıcıların yüzde 94,3’ü cep telefonuyla internete bağlanıyor. Yüzde 62,3’lük bir kesim ise bilgisayar kullanmayı tercih ediyor. Günlük olarak internete ayırdığımız zaman bir önceki yıla göre azaldı dedik. Buna rağmen mobil cihazlarda aktif olduğumuz süre 10 dakika artmış durumda. Cep telefonlarımızla her gün yaklaşık 4 saat 26 dakika internetle meşgul oluyoruz. Ayrıca bir yıl içinde tamı tamına 3 milyar 732 milyon mobil uygulama indirmişiz.

Hangi dijital araçları kullanıyoruz?

Parmaklarımızla arama yapmayı dijital asistanlara yeğliyoruz. Kullanıcılarımızın yalnızca yüzde 21,2’si haftalık olarak sesli asistan kullanıyor. Kullanıcılarımızın yüzde 28,1’i aylık olarak Google lens gibi görüntü tanıma araçları kullanıyor. QR kod kullanmayı ise bir tık daha fazla seviyoruz. Mobil cihazlarından her ay QR kod kullananların sayısı toplam kullanıcıların yüzde 34,2’sine denk geliyor. Küresel kullanıcıların ise yüzde 44,6’sı aylık olarak QR kod kullanıyor.