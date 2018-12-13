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Günde 5 bin TV üretiyor! Yerli gücüyle dünyayı seyrettiriyor

Ticari hayatına 40 yıl önce başlayan Atmaca Ailesi’ne ait olan SUNNY markası, Türkiye’nin üçüncü büyük elektronik üreticisi olarak ihracatta da zirveye oynuyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 09:58
Günde 5 bin TV üretiyor! Yerli gücüyle dünyayı seyrettiriyor

110 metrekarelik daire içinde başlayan üretim hikâyesini inşa ettiği 110 bin metrekarelik fabrikasında bir dünya markasına dönüştüren SUNNY, milli sermaye ve milli üretim gücüyle üretim ve ihracat atağına girdi. Esenyurt’taki fabrikasında ekonomi müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın sorularını cevaplandıran Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, yüzde yüz yerli sermaye ve iş gücüyle üretim yaptıklarını söyledi.

İhracatta açılım dönemi

Ürettikleri televizyonların yüzde 30’unu 78 ülkeye ihraç ettiklerini kaydeden Adem Atmaca, hedefleri konusunda şu açıklamaları yaptı:

-2019’da bu sayıyı artırarak, ihracat payını yüzde 50’ye ulaştırmayı planlıyoruz.

-Başlattığımız ihracatta açılım döneminin en büyük aşamasını Almanya’da kuracağımız ofis oluşturuyor. Güney Amerika bölgesinin yanı sıra Fransa, İtalya ve İspanya’da kuracağımız ofislerle de tüm Avrupa’da yer almayı planlıyoruz.

-Milli sermaye ve iş gücüyle Türkiye’nin yüzde 100 yerli markası olarak olgunlaştırmaya başladık ve Türkiye’nin milli markası olarak tüm dünyaya kazandırdıklarımızı paylaşıyoruz.

-AR-GE Merkezi bünyesinde bilişim, tüketici elektroniği, sağlık, dijital yayın ve dijital ekran reklamcılığı sektörlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

-Çalışanlarımızın sayısı bini aştı. Bu noktada yüzde 45 ile kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

Dev markaların üreticisi

Samsung ve Philips gibi dünyanın dev markalarına üretim gerçekleştiren şirket, elektronik sektörünün markalarına üretim yapmaya devam ediyor. 

Atmaca, “Turquality programı kapsamında kısa sürede Türkiye’de televizyon ihracatında üçüncü konuma yükseldik. İkinci firma ile aramızdaki fark hızla daralıyor. AR-GE merkezimizin teknolojideki üstün gücüyle ihracattaki hedefimiz de yükseliyor. Bu sene bir parçası olduğumuz Marka Destek Programı sayesinde ihracatta açılım dönemi başlattık. Bunu 2019’da da sürdüreceğiz. Şu anda 78 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2019’da bu rakamın da üzerine çıkmayı hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

SUNNY neler üretiyor?

Televizyon, ses sistemleri, uydu sistemleri, mini ve ev tipi elektrik süpürgesi, çay makinesi, kahve makinesi, ketle,  aspiratör, derin dondurucu, buzdolabı, elektrikli şofben, klima vs.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:58
  1. SUNNY
  2. Mehmet Canıtatlı
  3. Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca
  4. yerli sermaye
  5. Adem Atmaca
  6. Güney Amerika
  7. AR-GE Merkezi
  8. Milli sermaye
  9. Samsung
  10. Philips
  11. Marka Destek Programı

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