  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Günde 4 saat soykırıma ara! Öldürmekten yoruldular
Gündem

Günde 4 saat soykırıma ara! Öldürmekten yoruldular

Yeniakit Publisher
2023-11-10 09:21:00 -
Günde 4 saat soykırıma ara! Öldürmekten yoruldular

Beyaz Saray "Gazze'nin kuzeyinde İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek." açıklamasında bulundu. Ayrıca açıklamada insani yardım gidecek bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağı da öne sürüldü. Gazze'de 7 Ekim'den beri süren bombalamalar nedeniyle 10 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Beyaz Saray tarafından "Gazze'nin kuzeyinde İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek." açıklamasında bulunuldu.

Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

3 SAAT ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.

"İNSANİ YARDIM" DETAYI

Araların insani yardımların ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasına ve Filistinlilerin "zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına" olanak tanıyacağını savunan Kirby, "Bu aralar, özellikle de sivillerin çatışmalardan uzakta daha güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı olmak açısından doğru yönde atılmış bir adım." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kirby ayrıca, İsrail'in bugün başlaması planlanan 4 saatlik aralar boyunca bu bölgelerde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.

İSRAİL SOYKIRIMINDA 10 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812'ye yükseldi.

İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri: İstifa et
İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri: İstifa et

Gündem

İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri: İstifa et

'İşgal' açıklamasının perde arkasında ne var? 'Netanyahu sinir krizleri geçiriyor'
'İşgal' açıklamasının perde arkasında ne var? 'Netanyahu sinir krizleri geçiriyor'

Gündem

'İşgal' açıklamasının perde arkasında ne var? 'Netanyahu sinir krizleri geçiriyor'

Güney Afrika çağrı yaptı: Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için acilen tutuklama emri çıkarmalı
Güney Afrika çağrı yaptı: Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için acilen tutuklama emri çıkarmalı

Aktüel

Güney Afrika çağrı yaptı: Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için acilen tutuklama emri çıkarmalı

Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı
Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Gündem

Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gozudinmus sapik Emperyalist amerika 1.nolu soykirim sorumlusudur. Siyonist-dinci-teroeist israil onun tasmali kopegi, katliamci maşasi ve celladi, kullanisli wc kagididir

....... zalimlerin sonu tarihte de, Kutsal Kitabimizda da BELLIDIR! Zafer Hakkin ve Hakka inananlarindir, suphe yokki tek galib olan Allah nurunu tamamlayacak...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23