Günde 30 kutu kola içen adamın sonu bakın ne oldu

Galler'de yaşayan Andy Currie, yıllar süren kola bağımlılığıyla ilgili konuştu.

Ülkenin kuzeyindeki Bangor'da hayatını devam ettiren Currie, 20 yıl boyunca günde 30 kutu kola içtiğini söyledi.

Birleşik Krallık merkezli tabloid Metro iki gün önce geçtiği haberde Currie'nin içtiği 219 bin kutu kolanın 8 ton şekere eşit. Currie'nin harcadığı meblağ ise 140 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon TL).

Markette çalıştığını ve mesaisinin gece başladığını belirten Currie, her gün eve kolayla gittiğini ifade etti:

"Soğuk bir Pepsi'nin tadını her zaman sevmiştim. Hiçbir şey onu geçemezdi… Uyanır uyanmaz buzdolabına gidip kendime büyük bir bardak Pepsi koyardım. Gün boyunca buna devam ederdim."

Currie, katıldığı düğün ve doğum günlerinde katılımcıların şampanya içtiğini kendininse kolayla kadeh kaldırdığını vurguladı.

Pepsi bağımlısı doktora gittikten sonra gizli şekeri olduğunu, kalp hastalıkları ve pankreas kanseri riskiyle karşı karşıya kaldığını öğrendi. Diyet ve egzersiz yapmaya başlamasına rağmen bağımlılığı devam eden Currie, hipnoterapist David Kilmurry'le temasa geçti.

Haberde, 40 dakikalık bir seanstan sonra Currie'nin bağımlılığını yendiği belirtildi. Hipnoz sayesinde bir aydır kola içmediğini öne süren Currie, "Artık suyu tercih ediyorum. Eşim Sarah, cildimin daha iyi göründüğünü ve enerjimin daha fazla olduğunu söylüyor" dedi.