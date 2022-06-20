  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Günde 30 kutu kola içen adamın sonu bakın ne oldu
Gündem

Günde 30 kutu kola içen adamın sonu bakın ne oldu

20 yıldır kola bağımlısı olan Gallerli Andy Currie, hipnoz tedavisi sonrası iyileştiğini söyledi. Currie, tedaviye 140 bimn sterlin harcadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 11:28:00 -
Günde 30 kutu kola içen adamın sonu bakın ne oldu

Galler'de yaşayan Andy Currie, yıllar süren kola bağımlılığıyla ilgili konuştu.

Ülkenin kuzeyindeki Bangor'da hayatını devam ettiren Currie, 20 yıl boyunca günde 30 kutu kola içtiğini söyledi.

Birleşik Krallık merkezli tabloid Metro iki gün önce geçtiği haberde Currie'nin içtiği 219 bin kutu kolanın 8 ton şekere eşit. Currie'nin harcadığı meblağ ise 140 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon TL).

Markette çalıştığını ve mesaisinin gece başladığını belirten Currie, her gün eve kolayla gittiğini ifade etti:

"Soğuk bir Pepsi'nin tadını her zaman sevmiştim. Hiçbir şey onu geçemezdi… Uyanır uyanmaz buzdolabına gidip kendime büyük bir bardak Pepsi koyardım. Gün boyunca buna devam ederdim."

Currie, katıldığı düğün ve doğum günlerinde katılımcıların şampanya içtiğini kendininse kolayla kadeh kaldırdığını vurguladı.

Pepsi bağımlısı doktora gittikten sonra gizli şekeri olduğunu, kalp hastalıkları ve pankreas kanseri riskiyle karşı karşıya kaldığını öğrendi. Diyet ve egzersiz yapmaya başlamasına rağmen bağımlılığı devam eden Currie, hipnoterapist David Kilmurry'le temasa geçti.

Haberde, 40 dakikalık bir seanstan sonra Currie'nin bağımlılığını yendiği belirtildi. Hipnoz sayesinde bir aydır kola içmediğini öne süren Currie, "Artık suyu tercih ediyorum. Eşim Sarah, cildimin daha iyi göründüğünü ve enerjimin daha fazla olduğunu söylüyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

Ülkemizdeki gazlı içeceklerin acilen ya kontrol altına alınması ya da yasaklanması gerekir, çünkü reklamlarıyla hem gençliği baştan çıkarıyorlar, hem de zehirliyorlar, hastalıklı, sağlıksız gençliğin oluşmasına sebep oluyorlar, bu durum bilinçli yapılıyor hem de devlet eliyle, sorumluları millet, vatan sever biri olarak göreve davet ediyoruz. Aksi halde yok olmuş hasta gençleri tedavi eden ülke oluruz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23