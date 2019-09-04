Günde 2 yaprak çiğnemek bakın nelere iyi geliyor!

Camların önünü süsleyen, yakınından geçtikçe kokusunu saçan fesleğen, günde 2 yaprak çiğnendiğinde, bakın vücudunuzda neler oluyor? Fesleğenin yararları nelerdir? Bütün detaylar haberimizde..

Fesleğen, keskin ve cazip kokusu sayesinde birçok evde, süs bitkisi olarak yetiştiriliyor. Birçok kişi ise severek kullanıyor. Reyhan ile karıştırılsa da, ikisi farklı bitkiler...

Fesleğeni dilediğiniz yemeğe tat vermesi için, ya da yemeklerinizin üzerine süs ve koku olarak, iştah açması için kullanabilirsiniz. Kullandığınızda birçok yararını göreceğiniz fesleğeni, çiğnediğinizde bakın ne gibi yararları meydana çıkıyor...

Fesleğenin faydaları nelerdir?

Şişkinlik, mide krampı, kolikler ve sindirim problemlerini giderir.

Balgam, gaz ve idrar söktürücüdür.

Uyarıcı ve spazm çözücüdür.

Baş ağrısını giderir.

Depresyon ve gerginliği azaltır.

Hazımsızlığı gidericidir.

Saç köklerini güçlendir.

Mide kramplarını dindirir.

Ağız yarası ve pamukçuğu ortadan kaldırır.

Soğuk algınlığı, bronşit ve astım gibi sorunları yatıştırır.

Sağlıcakla kalın...