0553 313 94 23

Günde 2 bardak gazlı içecek içenler erkenden...

Yapılan araştırmalar gazlı meşrubatların hayat ömürleri ile olan ilişkisini çözdü.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:16
Günde 2 bardak gazlı içecek içenler erkenden...

Erken ölümün sebeplerinden biri de yanlış beslenme. Bunlardan biri de uzmanların sürekli uyardığı gazlı içecekler. Çünkü gazlı içecekler sizi ölüme götürüyor.

GAZLI İÇECEKLER ERKEN ÖLDÜRÜYOR

Çalışmalar, 16 yıl süresince ayda bir bardaktan az meşrubat içenlerin yüzde 9,3’ünün, günde 250 mililitrelik iki veya daha fazla bardak meşrubat içenlerin ise yüzde 11,5’inin yaşamını kaybettiğini ortaya çıkardı.

Çalışmacılar, vücut kitle indeksi, diyet, fiziksel faaliyet, sigara ve eğitim gibi öteki faktörler göz önüne alındığında, günde iki bardak meşrubat içenlerin erken ölüm riskinin, ayda bir bardaktan az içenlerden yüzde 17 daha yüksek olduğunun fark ettiğini belirtti. Neticelerin, hem şekerli hem de tatlandırıcılı içecekler için geçerli olduğu ve araştırmada hem erkekler hem de kadınlar için benzer sonuçların görüldüğü belirtti.

Çalışmacılar, gönüllüler arasında belirli ölüm sebeplerine baktıklarında, yapay tatlandırıcılı meşrubatların sık içilmesinin dolaşım sistemi rahatsızlıklarından yüksek ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu keşfetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:16
  1. İçecek
  2. Meşrubat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Caretta carettayı çekiçle yaralamışlar
    1. Caretta carettayı çekiçle yaralamışlar
    2. Milletvekili Tutdere, Sivas..
    3. İYİ Partili 30 kişilik heyet MHP'ye..
    4. Suudi Arabistan Husilerin attığı..
    5. Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker’in..
    6. Zabıta ekiplerinden okul öncesi..
    7. Adıyaman’da kavşaklar akıllandırılıyor
    8. Adana Demirspor taraftarından..
    9. Futbol Okulu öğrencilerinden Adnan..
    10. 3 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç..
    11. Afganistan'da 1 ABD, 1 Romanya askeri..
    12. Gürcistan Futbol Federasyonundan..
    13. BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen..
    14. Düzce’de kavşak tek yönlü kapatıldı
    15. Zabıta Teşkilatı’ndan Başkan Aksun’a..
    16. İşsizlik maaşı başvuru şartları..
    17. "Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak..
    18. Prof. Dr. Çomaklı: “Olgunlaşma..
    19. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
    20. Oğlunu öldüren baba tutuklandı
    21. İran'da din adamları arasında..
    22. Sakarya’da motosiklet 10 yaşındaki kız..
    23. Irak’ta Haşdi Şabi, hava kuvvetleri..
    24. "Daha iyi olmaya çalışacağız"
    25. Mobil hayvan yıkama aracı hizmete..
    26. Günde 2 bardak gazlı içecek içenler..
    27. (Özel) Tarihi eseri yıkarak yerine..
    28. Kahvenin Bayatlaması nedir?
    29. Ardahan’da dolu yağışı hayatı felce..
    30. Netanyahu ve Johnson'dan kritik İran..
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?