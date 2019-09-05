Günde 2 bardak gazlı içecek içenler erkenden...

Erken ölümün sebeplerinden biri de yanlış beslenme. Bunlardan biri de uzmanların sürekli uyardığı gazlı içecekler. Çünkü gazlı içecekler sizi ölüme götürüyor.

GAZLI İÇECEKLER ERKEN ÖLDÜRÜYOR

Çalışmalar, 16 yıl süresince ayda bir bardaktan az meşrubat içenlerin yüzde 9,3’ünün, günde 250 mililitrelik iki veya daha fazla bardak meşrubat içenlerin ise yüzde 11,5’inin yaşamını kaybettiğini ortaya çıkardı.

Çalışmacılar, vücut kitle indeksi, diyet, fiziksel faaliyet, sigara ve eğitim gibi öteki faktörler göz önüne alındığında, günde iki bardak meşrubat içenlerin erken ölüm riskinin, ayda bir bardaktan az içenlerden yüzde 17 daha yüksek olduğunun fark ettiğini belirtti. Neticelerin, hem şekerli hem de tatlandırıcılı içecekler için geçerli olduğu ve araştırmada hem erkekler hem de kadınlar için benzer sonuçların görüldüğü belirtti.

Çalışmacılar, gönüllüler arasında belirli ölüm sebeplerine baktıklarında, yapay tatlandırıcılı meşrubatların sık içilmesinin dolaşım sistemi rahatsızlıklarından yüksek ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu keşfetti.