Günde 10 kiraz yerseniz bakın ne oluyor! Kirazın faydaları

Besinler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği çeşitli vitamin ve minerallerin başlıca kaynaklarındandır. Sağlığımıza faydalı besinleri sıklıkla duyuran uzmanlar özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin faydalarından bahsediyor. Yaz mevsimin en güzel yanlarından biri de şüphesiz birbirinden lezzetli meyveleridir. Yaz meyveleri denilince akla ilk gelenlerden kiraz birçok faydaya sahip. Özellikle günde 10 tane yenen kirazın büyük etkisi var. Peki günde 10 tane kiraz yemenin faydası nedir?

Kendi ayrı sapı ayrı faydalı

Pek çok soruna çare olan kiraz ve sapı, idrar söktürücü özelliğiyle böbreklerimizin dostu olarak vücudumuzu zararlı maddelerden koruyor. 30 gram kiraz sapını 1 litre suda 10 dakika kaynatarak hazırlayacağınız çay, böbrekleri çalıştırarak, diüretik (idrar söktürücü), kan ve idrar yolları temizleyicisi, safra akımını sağlayıcı, bağırsak düzenleyici etki gösterebilir.

Bileşimi polifenolik maddeler ve potasyum tuzları bakımından zengin olan kiraz sapı detoks ve zayıflama rejimlerinde vücuttaki ödemin atılması amacıyla potasyum dengesini koruyabilen bir idrar artırıcı olarak değerlidir.

Günde 10 kiraz yerseniz ne olur?

Bilimsel çalışmalar her gün uyumadan 10 dakika önce tüketilen 1 porsiyon (15-20 adet) kirazın, uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ve uyku kalitesini artırdığını gösteriyor. Şeker içeriği nispeten düşük olduğu için diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan kiraz, gut hastalığının iyileşme sürecine de destek oluyor. Ancak kan sulandırıcı etkisi olduğundan kalp ve tansiyon hastaları dikkatli tüketmeli.