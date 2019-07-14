0553 313 94 23

Günde 10 kiraz yerseniz bakın ne oluyor! Kirazın faydaları

Besinler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği çeşitli vitamin ve minerallerin başlıca kaynaklarındandır. Sağlığımıza faydalı besinleri sıklıkla duyuran uzmanlar özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin faydalarından bahsediyor.Yaz mevsimin en güzel yanlarından biri de şüphesiz birbirinden lezzetli meyveleridir. Yaz meyveleri denilince akla ilk gelenlerden kiraz birçok faydaya sahip. Özellikle günde 10 tane yenen kirazın büyük etkisi var. Peki günde 10 tane kiraz yemenin faydası nedir?

14 Temmuz 2019 Pazar 23:56
Günde 10 kiraz yerseniz bakın ne oluyor! Kirazın faydaları

Besinler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği çeşitli vitamin ve minerallerin başlıca kaynaklarındandır. Sağlığımıza faydalı besinleri sıklıkla duyuran uzmanlar özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin faydalarından bahsediyor. Yaz mevsimin en güzel yanlarından biri de şüphesiz birbirinden lezzetli meyveleridir. Yaz meyveleri denilince akla ilk gelenlerden kiraz birçok faydaya sahip. Özellikle günde 10 tane yenen kirazın büyük etkisi var. Peki günde 10 tane kiraz yemenin faydası nedir?

Kendi ayrı sapı ayrı faydalı

Pek çok soruna çare olan kiraz ve sapı, idrar söktürücü özelliğiyle böbreklerimizin dostu olarak vücudumuzu zararlı maddelerden koruyor. 30 gram kiraz sapını 1 litre suda 10 dakika kaynatarak hazırlayacağınız çay, böbrekleri çalıştırarak, diüretik (idrar söktürücü), kan ve idrar yolları temizleyicisi, safra akımını sağlayıcı, bağırsak düzenleyici etki gösterebilir.

Bileşimi polifenolik maddeler ve potasyum tuzları bakımından zengin olan kiraz sapı detoks ve zayıflama rejimlerinde vücuttaki ödemin atılması amacıyla potasyum dengesini koruyabilen bir idrar artırıcı olarak değerlidir.

 

Günde 10 kiraz yerseniz ne olur?

Bilimsel çalışmalar her gün uyumadan 10 dakika önce tüketilen 1 porsiyon (15-20 adet) kirazın, uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ve uyku kalitesini artırdığını gösteriyor. Şeker içeriği nispeten düşük olduğu için diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan kiraz, gut hastalığının iyileşme sürecine de destek oluyor. Ancak kan sulandırıcı etkisi olduğundan kalp ve tansiyon hastaları dikkatli tüketmeli.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:56
  1. kiraz
  2. kirazın faydası
  3. kirazın faydaları
  4. kirazın yararları
  5. kirar neye iyi gelir
  6. günde 10 kiraz yemek
  7. yaz meyveleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani'den çarpıcı açıklama: İran-Irak savaşı döneminden daha ağır
    1. Ruhani'den çarpıcı açıklama: İran-Irak..
    2. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    3. Kendisine baltayla saldıran baba ve..
    4. FETÖ’nün karanlık yüzünü anlatan..
    5. Bekçilik sınav sonuçları ne zaman..
    6. Basketbolda genç kızlar Avrupa..
    7. Konteyner gemisi limana çarptı
    8. Şehit evlerinde yas var
    9. Rize’de düğün yemeğinden zehirlenen..
    10. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2019
    11. Günde 10 kiraz yerseniz bakın ne..
    12. Rusya'da protestocular gözaltına alındı
    13. 15 Temmuz'da bankalar, hastaneler açık..
    14. Hakkari şehidi Ordu’da
    15. Giresun’daki kazada ölenlerin..
    16. Vali Baruş: İhanet karşısında eşsiz..
    17. Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsoru..
    18. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih..
    19. 15 Temmuz Londra'da anlatıldı
    20. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa..
    21. Şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz..
    22. Başkan Tekin’in ’’15 Temmuz Demokrasi..
    23. İsveç’te paraşütçüleri taşıyan uçak..
    24. Cezayir'de eski bakan hakkında tutuklu..
    25. Başkent’e şehit ateşi düştü
    26. 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı
    27. "AB ülkeleri nükleer anlaşmayı korumak..
    28. Senegal'de final sevinci
    29. FETÖ'nün karanlık yüzü Kosova'da..
    30. Doğanşehir’de motosiklet kazası: 1..
    Bankalara çok sert tepki: Vicdansızlar!
    Bankalara çok sert tepki: Vicdansızlar!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Fransa'da Sarı Yelekler'in protestosu 35. haftada
    Fransa'da Sarı Yelekler'in protestosu 35. haftada
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki: Eğitimi il başkanları değil MEB yönetir
    Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki: Eğitimi il başkanları değil MEB yönetir
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı