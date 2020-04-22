Günde 10 bin maske üretiyorlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kağıthane’de bulunan İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve personelleriyle gönüllü olarak atölyelerde maske dikiyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle üretime katılabilmek için izin alan öğrenciler, okul personeliyle birlikte günde ortalama 10 bin maske üretiyor. Toplamda 3 atölyede FFP3 standartlarında yüzde 90 partikül geçirmeme özelliğine sahip, yıkanıp ütülenebilen çevreci maskeler dikiliyor. Üretim ve paketlemenin ardından maskeler belediye personelleri tarafından ilçede yaşayan vatandaşlara dağıtılıyor.

Atölyedeki çalışmalar hakkında bilgi veren İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşegül Sözen, “Günde 10 binin üzerinde maske üretimi yapıyoruz. Üretilen maskeler Kağıthane’deki vatandaşlara dağıtılıyor. Öğrenci ve öğretmenlerimiz gönüllü olarak atölyelerimizde maske dikiyor. Her gün sabah 08.00’den akşam 19.00’a kadar sürüyor çalışmalarımız. Maskelerimiz koruyucu özelliklere sahip çevre açısından çok daha etkili. Yıkanabilir, ütülenebilir aynı zamanda tek kullanımlık da değildir. Çevreye ve doğaya zarar vermemek için çalışıyoruz burada” dedi.

Maske üretiminde gönüllü çalışan öğrenci Elif Acar, “Günde en az 10 bin maske üretiyoruz. Koruyucu özelliklere sahip yıkanabilir, ütülenebilir. Diğer maskeler tek kullanımlık oluyor. Bu maskeleri yıkadıktan sonra defalarca kullanabiliriz. Böylelikle çevresinde kirletmemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.