Günde 1 gram tüketim sonrasında mide normale dönmeye başladı! Forma sokuyor, daha fazla işe yarıyor!

Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gamze Kalelioğlu, bilimsel çalışmalara göre zencefilin insan vücuduna faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Zencefilin özellikle kış aylarında son zamanlarda pek çok yerde kullanılmaya başladığını söyleyen Kalelioğlu, "Hem baharat hem de tıbbi bir bitki olarak kullanılabilen zencefil, dünya çapında da oldukça popülerdir. Amerikan Gıda ve ilaç Dairesi (FDA), zencefilin çok az yan etkiye sahip bir madde olduğunu bildirmiştir. Çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilen zencefilin taze, kurutulmuş ve toz haline getirilen formları mevcuttur" dedi.

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"KUSMA VE MİDE BULANTISINI ÖNLEYEBİLİR"

Zencefilin bulantı ve kusmaya karşı da faydalı olabileceğine değinen Kalelioğlu, "Günlük 1 gram zencefil kullanımının mide bulantısını ve kusmayı önlediği, baş dönmesine de etkili olduğu ispatlanmıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde hamilelikte zencefil kullanımının bebek üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı ve erken dönemde yaşanan mide bulantısı ve kusmaları önlemekte oldukça etkili olduğunu ispatlamaktadır. Yine de hamilelikte kullanırken dozunu belirlemek için doktorunuza danışmanızda fayda vardır" şeklinde konuştu.

"KANSER TEDAVİSİNDE YAN ETKİLERİ AZALTABİLİR"

Zencefil ve kanser arasındaki ilişkiden bahseden Kalelioğlu, şu bilgileri paylaştı:

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"Zencefilin kanser tedavisinde kemoterapi, radyoterapi gibi çeşitli tedavi yöntemlerinden kaynaklanan yan etkileri azalttığı gözlemlenmiştir. Kemoterapiye bağlı organ toksikitesine karşı koruyucu etkisinin olduğu, içerdiği gingerol ve şogaol sayesinde kanser önleyici etkisinin olduğu ve kanser hücresinin büyümesini baskıladığı gözlemlenmiştir. Yapılan bir çalışmada ise kemoterapi öncesinde verilen 530 miligram zencefil kapsüllerinin kemoterapi kaynaklı bulantıları azalttığı gözlemlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"ANTİBAKTARİYEL ETKİSİ VAR"

Zencefilin antibakteriyel etkisi yapılan çalışmalarda kanıtlandığını dile getiren Gamze Kalelioğlu, "Zencefilin kullanım dozu artıkça antimikrobiyal etkisinin arttığı, bu yüzden geleneksel olarak da balla beraber soğuk algınlığı ve grip tedavisinde de kullanımının faydaları gözlenmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda zencefilin plazma ve LDL kolesterol seviyesini önemli ölçüde düşürdüğü, osteroartiritli (kireçlenme) dizlerdeki ağrıyı önemli ölçüde azalttığı gözlemlenmiştir. Anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olması sebebiyle eklem iltihabı ve kas iskelet bozukluklarında olumlu etkisi gözlemlenmiştir. Safra taşı olan ya da hemoraj (kanama) riski olan hastaların doktor kontrolünde kullanımı önerilmektedir. Ayrıca yapılan birçok çalışmada günlük 2-4 gram zencefil kullanımının egzersizlere bağlı kas ağrılarını giderebileceği ve kas kaybını önleyebileceği kanıtlanmıştır. Çok yüksek dozlarda kullanıldığı zaman dermatitise ve kalp ritminde bozukluklara sebep olduğu ancak normal dozlarda kullanıldığın da ciddi bir yan etkisi olmadığı, mide ekşimesi ve ishal gibi yan etkilere sebep olabileceği gözlemlenmiştir. Günlük önerilen zencefil tüketim miktarı ise 1-2 gram/gün toz haline getirilmiş zencefil olarak belirlenmiştir. Zencefil çayı için ise günlük 2 fincan tüketilmesi önerilmiştir" diye konuştu.