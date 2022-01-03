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Kadın - Aile Günde 1 elma yerseniz ne olur? İşte elmanın 5 faydası
Kadın - Aile

Günde 1 elma yerseniz ne olur? İşte elmanın 5 faydası

A, E, B6, C, K, B1, B2 vitaminleri ve sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen elma ntioksidanlar, flavanoidler ve diyet lifi açısından oldukça zengindir.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 08:59:00 - 2022-01-03 16:50:07
Günde 1 elma yerseniz ne olur? İşte elmanın 5 faydası

Elma kalbe, kan şekerine, beyin ve sinir sistemine, kemik hastalıklarına ve cilde iyi gelir. Kilo vermeye yardımcı olan elmanın kolesterol düşürücü özelliği bulunur.

1. KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR

Bazı araştırmalar günde 1 elma yemenin kolesterolü düşürdüğünü belirtiyor. Elma lif bakımından yüksektir.

2. OBEZİTEYİ ÖNLEYEBİLİR

Diyet yapanlar elmayı sık tüketir. Bunun sebebi elmanın hem tok tutması hem de kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Yemekten önce elma dilimleri yiyen birçok insan, elma püresi, elma suyu tüketen veya hiç elma ürünü tüketmeyenlere göre daha tok hissettiğini de belirtir.

3. ŞEKER HASTALIĞINA KARŞI KORUR

Elmaların lif içeriği sayesinde glisemik indeksi düşüktür. Bazı araştırmalarda günde 1 elma yiyenlerde hiç yemeyenlere oranla diyabet riskinin daha düşük olduğu gözlemlenmiş.

4. KALBİ KORUR

Elma yemek kalp hastalığına karşı koruma sağlayabilir ve olabilecek kalp hastalıkları riskini düşürür.

5. ASTIMA KARŞI KORUR

Antioksidan bakımından zengin elmalar, akciğerleri korur. Bir araştırmaya göre çok elma yiyenlerde astım riski düşük.

Elmanın faydaları

Elma; içerdiği besin lifi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. A, C, E ve antioksidan içermesi nedeniyle cildi besler yaşlanmayı geciktirir. B kompleks vitaminleri içermesiyle sinir sistemini korur ve kırmızı kan hücresi üretir

 

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