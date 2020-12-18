GÜNCELLEME-İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde bir süre arama yapan ekipler, örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, DHKP-C terör örgütüne yönelik son dönemde çok sayıda operasyon yapıldığı ve çok sayıda dijital malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında örgüt tarafından "kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların yapıldığı ileri sürülen bir odanın bulunduğu İdil Kültür Merkezi’ne de baskın yapıldığı belirtildi.

Baskın yapılan kültür merkezinde, yurtiçinde bulunan örgüt üyelerinin sözde lider kadrosuna göndermiş olduğu faaliyet raporları ve örgütün Türkiye genelinde bölge, alan ve iller bazında kodlamaları içeren bilgilerin ele geçirildiği ifade edildi.

Yazışmalarda örgütün yönetim kadrosundan talimat alan ve bu talimatları örgüt üyelerine ulaştıran 27 kişinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca örgütün mahalli alanlarda Halk Meclisleri ve Direniş Meclisleri adında yapılanmalara gittiği, son dönemde yapılan operasyonlar nedeniyle moral motivasyon kaybeden örgüt üyelerine moral vermek amacıyla eylem arayışında olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 27 hedef şahsa yönelik eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirilmiştir, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Operasyon esnasında çok sayıda örgütsel dokümana ve dijitallere incelenmek üzere el konmuştur."