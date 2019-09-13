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GÜNCELLEME Cumhurbaşkanına suikast timine mühimmat veren eski asker tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö, tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

13 Eylül 2019 Cuma 20:51
GÜNCELLEME Cumhurbaşkanına suikast timine mühimmat veren eski asker tutuklandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö, tutuklandı.

Eskişehir'de saklandığı evde gözaltına alındıktan sonra İzmir'e getirilen Abdülkadir Ö. (29), İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne gönderildi.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Abdülkadir Ö, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklandı.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliği'nden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Eskişehir'de olduğu belirlenen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.




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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:51
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