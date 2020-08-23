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Aktüel GÜNCELLEME 4- Adana'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME 4- Adana'da orman yangını

Kozan ilçesinde ormanlık alandaki yangının sıçradığı evler kullanılamaz hale geldi - Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz: - "Yangını şu ana kadar kontrol altına alamadık. Hava karardığı için havadan müdahale yapamıyoruz. Sabaha kadar yangının yayılmaması için karadan müdahale edeceğiz" YANGININ EVLERE SIÇRAMASI VE BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-23 20:35:03 -
GÜNCELLEME 4- Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı evler kullanılamaz hale geldi.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Adana, Mersin, Osmaniye ve civar illerden 90'dan fazla arazöz, 2 yangın söndürme uçağı ile 11 helikopterle müdahale ediliyor.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, Kuyubeyli ve civar mahallelerdeki evlere sıçradı. Daha önceden boşaltılan evler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına Adana ve civar illerden çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Yangını şu ana kadar kontrol altına alamadık. Hava karardığı için havadan müdahale yapamıyoruz. Sabaha kadar yangının yayılmaması için karadan müdahale edeceğiz. Şu an için zarar gören alanla ilgili bir şey söylemek imkansız." diye konuştu.

Evini tahliye etmek zorunda kalan İsmail Özcan, "Yangın nedeniyle evimizi boşalttık. Yangın evimizi kullanılamaz hale getirdi. Bahçemiz de yandı. Evimizin yanması değil ormanlarımızın kül olması üzdü bizi. Bütün köy yangından dolayı mahvoldu. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum." diye konuştu.

Alevlerin yaklaştığı bazı evlere kapıyı ya da camı kırarak giren vatandaşlar, içeride patlayabilecek ya da yanabilecek malzemeleri dışarı taşıdı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindekilerle yangının devam ettiği alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Gürçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an orman yangını devam ediyor. Tüm ekiplerimizle müdahale ediyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz bu bölgeye gelmesinler." ifadesini kullandı.



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