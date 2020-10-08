GÜNCELLEME 3 - İzmir'de boşanma davası duruşması öncesinde karısını bıçakla öldüren kişi tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
R.Y. (36), Eskişehir'de ikamet eden ve boşanma davası nedeniyle İzmir'e gelen eşi Bihter Y. (31) ile baldızının 7539 Sokak'taki evinde bir araya geldi.
Çift arasında çıkan tartışmada R.Y, eşini bıçakladı.
Yaralanan Bihter Y. ambulansla kaldırıldığı Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra kaçan zanlı R.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının, polisteki ilk ifadesinde, boşanma işlerini konuşurken eşinin sözleri nedeniyle bir anlık cinnet getirdiğini, eline bıçağı ne zaman aldığını ve olayı nasıl gerçekleştirdiğini anlamadığını söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çiftin boşanma davalarının sürdüğü, bugün duruşmalarının olduğu belirtildi.
- Cenaze aileye teslim edildi
Olayın ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bihter Y'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Bihter Y'nin cenazesinin Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan çiftin 7 yıl önce evlendiği kaydedildi.
Yaklaşık 1 aydır Eskişehir'deki annesinin yanında yaşayan ev hanımı Bihter Y'nin, duruşmaya katılmak üzere iki gün önce annesiyle Karşıyaka'daki kız kardeşinin evine geldiği belirtildi.
Zanlının, olaydan önce Bihter Y'ye barışmak için mesaj attığı ve olumsuz cevap aldığı bildirildi.