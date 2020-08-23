  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 3 - Adana'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Adana'da orman yangını

Kozan ilçesindeki yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı - Evi boşaltılan İsmail Özcan: "Yangın nedeniyle evimizi boşalttık. Yangın evimizi kullanılamaz hale getirdi. Bahçemiz de yandı. Evimizin yanması değil ormanlarımızın kül olması üzdü bizi." - Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam: "Şu an orman yangını devam ediyor. Tüm ekiplerimizle müdahale ediyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz" RÖPORTAJLAR VE KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-23 19:23:25 -
GÜNCELLEME 3 - Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 15 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığını belirtti.

Söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elban, "Yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybı yok. Birkaç eve sıçrayan yangın söndürüldü. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopterle müdahale ediyoruz." dedi.

- Alevler evleri tehdit ediyor

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sonucu bölgede bulunan evlerde oturanlar tahliye edilmeye çalışılıyor. Evini tahliye etmek zorunda kalan İsmail Özcan, yangının evlerine yaklaşması nedeniyle evlerini tahliye etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yakındaki evlerin kül olduğunu belirten Özcan, "Yangın nedeniyle evimizi boşalttık. Yangın evimizi kullanılamaz hale getirdi. Bahçemiz de yandı. Evimizin yanması değil ormanlarımızın kül olması üzdü bizi. Bütün köy yangından dolayı mahvoldu. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum." diye konuştu.

Alevlerin yaklaştığı bazı evlere kapıyı ya da camı kırarak giren vatandaşlar, içeride patlayabilecek ya da yanabilecek malzemeleri dışarı taşıdı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindekilerle yangının devam ettiği alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Gürçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an orman yangını devam ediyor. Tüm ekiplerimizle müdahale ediyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz bu bölgeye gelmesinler." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!
Ekonomi

Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!

Son zamanlarda altın ve dolar fiyatlarının artması yatırımcıların dikkatini çekmişti. Ama arka planda sessiz sedasız değer kazanan ‘gümüş’ y..
İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak
Dünya

İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırmasının ciddi yansımaları olacağı ikazı..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı