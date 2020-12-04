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Aktüel GÜNCELLEME 2- Denizli'de fabrika yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME 2- Denizli'de fabrika yangını söndürüldü

Fabrikada başlayan ve bitişikteki apartmana da sıçrayan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ VE İTFAİYE DAİRE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:38:25 -
GÜNCELLEME 2- Denizli'de fabrika yangını söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir deterjan fabrikasında çıktıktan sonra 2 katlı binaya sıçrayan yangın, 3 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Fatih Mahallesi'ndeki bir deterjan fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın, fabrikanın bitişiğindeki iki katlı binanın teras katına da sıçradı. Evin çatı bölümüne sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Teras şeklinde olan çatı kısmı bu sırada çöktü. Evde bulunanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Yangını duyarak gelen fabrika sahiplerinin yakınları sinir krizi geçirdi.

İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sırasında ufak çaplı patlamaların olduğu görüldü.

Polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışlara izin vermedi.

Yangında 1 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

- Yangın kontrol altına alınmak üzere

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız olay yerinde inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Atik, AA muhabirine, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığını söyledi. Yangının kısa sürede kontrol altına alınacağına inandığını vurgulayan Atik, şöyle konuştu:

"Şu anda ilk edindiğimiz bilgi, içeride hiçbir vatandaşımızın olmadığı. Bu sevindirici bir haber. İnşallah kontrol altına alındıktan sonra ekiplerin soğutma çalışması devam edecek. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenmiş olacak. Fabrikada temizlik ürünlerinin üretildiği bilgisini öğrendik."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise yangın ihbarının ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu ve kısa sürede söndürülmesini beklediklerini ifade etti.

- Yangın 3 saat sürdü

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangına 30 itfaiye aracı ve 55 personelle müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındığını belirten Başlı, ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğünü dile getirdi.


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