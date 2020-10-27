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Aktüel GÜNCELLEME 2- Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME 2- Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltıldı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:02:28 -
GÜNCELLEME 2- Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuytucak Mahallesi Kuzeren mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 15 arazöz, 7 su tankı ve 120 personelle yangına müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Kuytucak Mahallesi'ndeki bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Bölgede arıcılık yapan ve kovanlarının yandığını belirten Orhan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arı kovanlarım yandı, kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü.

- "Yangın kontrol altına alındı"

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek, "Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yangında, ormanlık alandan çok makilik bölgenin zarar gördüğünü aktaran Elba, olayda can kaybı olmadığını ifade etti.

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