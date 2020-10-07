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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu 20 kişilik özel ekip, bir binanın damındaki barakada Suriyeli kadının işkenceye maruz kaldığını belirledi - Kadına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:45:39 -
GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği öne sürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'nde yaralı bir kadının yardım istediğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, 3 çocuk annesi Suriye uyruklu M.N'yi vücudunda yara izleriyle buldu.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının vücudunda ezik ve kırıklar olduğu belirlendi.

M.N'nin dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A, saklandığı bağ evinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

- 20 kişilik özel ekip araştırdı

Olayın detaylarının ortaya çıkartılması amacıyla Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Mahallede geniş çaplı araştırma yapan ekip, kadının tutulduğu apartmanı tespit etti. Binanın damındaki küçük bir barakada yastık ile halıda kan izleri ve bazı suç aletlerine rastlayan ekip, M.N'nin burada işkenceye maruz kaldığını belirledi.

- Şüphelinin yeğeni de gözaltında

Ekipler, daha sonra İ.A'nın yeğeni H.A'yı da soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İ.A. tutuklanırken, yeğeni ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Bu arada, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.N'nin ayrılmak istediği için İ.A. tarafından işkenceye uğradığı iddia edildi.

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